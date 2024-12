V soboto se bo v Aspnu trlo slavnih in bogatih, poročil se bo Jeff Bezos

Eden najbogatejših Zemljanov Jeff Bezos bo po poročanju tujih medijev v soboto še drugič odkorakal pred oltar. Svoji izvoljenki Lauren Sanchez, s katero sta uradno par pet let, naj bi večno zvestobo obljubil v mondenem zimskem letovišču Aspen v ameriški zvezni državi Kolorado, za poroko pa bo ustanovitelj Amazona precej globoko segel v žep.

Dogodek naj bi ga stal kar 600 milijonov ameriških dolarjev (575 milijonov evrov). Tema poroke bo letnemu času primerno zimska, Bezos pa je menda tudi že rezerviral prestižno japonsko restavracijo Matsuhisa. Ta bo za navadne smrtnike zaprta 26. in 27. decembra, vstop bo dovoljen le povabljencem Bezosa in njegove pet let mlajše bodoče žene, poročni obred bo nato sledil v soboto.

Na njem se bo zagotovo trlo slavnih in bogatih z vseh koncev in krajev. Ko sta milijarder in nekdanja televizijska voditeljica maja lani v Italiji priredila zaročno zabavo, so bili med povabljenimi denimo Bill Gates, Leonardo DiCaprio in celo jordanska kraljica Rania.

Za oba bo to sicer druga poroka. Bezos je bil več kot 20 let poročen z Mackenzie Scott, Sanchezova pa je 14 let vztrajala s Patrickom Whitesellom. Oba sta se ločila leta 2019, ko sta spoznala, da bi raje bila drug z drugim.