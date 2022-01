Tako so videti žene najbogatejših moških na svetu: kje so jih ulovile? (FOTO)

Ljubezen nima cene in nikoli ne vemo, s kom bomo 'kliknili' ali kje ga bomo srečali. Mnoge partnerke najbogatejših moških na svetu so tako bile z njimi še preden so postali bogati in slavni. Morda si zdaj mislite, da bi lahko zaradi svojega bančnega računa imeli bo sebi katerokoli lepotico na svetu – in deloma imate prav – a so dolgoročni odnosi tisto, kar cenijo in iščejo. To partnerke nekaterih najbogatejših Zemljanov.

Ustanovitelj Snapchata Evan Spiegel in Miranda Kerr

Avstralska manekenka in ustanoviteljica kozmetične znamke Kora Organics se je leta 2017 poročila z Evanom Spieglom, ustanoviteljem Snapchata, katerega premoženje je ocenjeno na okoli 9 milijard evrov. Pri 25 letih je postal eden najmlajših milijarderjev na svetu, Mirando pa je spoznal na modni reviji Louisa Vuittona v Muzeju sodobne umetnosti v New Yorku. Manekenka ima iz prejšnjega zakona z Orlandom Bloomom sina, na prvem zmenku pa ji je Evan podaril hišico na drevesu, na katero je dal napisati njeno in sinovo ime. Danes ima par dva otroka.

Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg in Priscilla Chan

Priscilla Chan je Marka spoznala že leta 2003, ko je čakala v vrsti za toaleto na njegovi poslovilni zabavi. Pravkar je namreč odprl smešno spletno stran, zaradi katere je mislil, da ga bodo vrgli s Harvarda. Začela sta se videvati, Marka niso vrgli s faksa, je pa takrat za nekaj časa opustil delo na svoji spletni strani. Poročila sta se leta 2012, potem ko je ona diplomirala iz medicine. Danes imata dva otroka. Skupaj sta leta 2015 ustanovila svoje podjetje, prek katerega bo, kot pravijo, 99 odstotkov prihodkov s Facebooka šlo v sklad za gradnjo boljše prihodnosti skozi izobraževanje ter pravni in zdravstveni sistem.

Lastnik Guccija François-Henri Pinault in Salma Hayek

Slavna igralka služi neverjetne honorarje, njen mož pa je del družine Pinault, katere premoženje je ocenjeno na več kot 50 milijard evrov. Par se je spoznal na gala večerji v Benetkah leta 2006. Poročila sta se tri leta pozneje, in sicer kar dvakrat – na slovesnosti v Parizu na valentinovo, drugič pa v beneški operni hiši, čemur je sledil ples v maskah v muzeju Punta Della Dogan v Istri. Pinault je predsednik luksuzne skupine Kering, ki jo je leta 1963 ustanovil njegov oče in si sicer lasti blagovne znamke, kot sta Gucci in Balenciaga.

Ustanovitelj instagrama Kevin Systrom in Nicole Systrom

Nicole Systrom je ustanoviteljica investicijske družbe Sutro, svojega moža Kevina Systroma, čigar premoženje je danes ocenjeno na več kot 2 milijardi evrov, pa je spoznala na Stanfordu, kjer sta oba študirala. Zaročila sta se leta 2014, pod maskami sta se poročila za noč čarovnic.

Ustanovitelj Oracla Larry Ellison in Nikita Kahn

Podjetnica Nikita Kahn in ustanovitelj Oracla Larry Ellison sta skupaj že več kot deset let. Njegovo bogastvo je ocenjeno na več kot 120 milijard evrov, je v upravi Tesle in ima v lasti skoraj polovico havajskega otoka Lanai. Ona vodi nepremičninsko agencijo in se ukvarja z zaščito živali. Leta 2016 sta živalskemu vrtu v San Diegu in po Nikiti poimenovanemu nosorogu podarila več kot milijon evrov.

Ustanovitelj Googla Larry Page in Lucinda Southworth

Lucinda Southworth je znanstvenica, ki je diplomirala na Stanfordu, na Univerzi v Pennsylvaniji in na Oxfordu. Larry Page je sicer odstopil kot predsednik matične družbe Google, a je ostal v upravi in ​​ima v lasti približno 120 milijard evrov. Za poroko leta 2007, je rezerviral zasebni otok, njegova priča pa je bil milijarder Richard Branson.

Ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in Lauren Sánchez

Nekoč najbogatejši človek na svetu se je leta 2019 ločil od svoje dolgoletne partnerke MacKenzie Scott. Kmalu zatem se je začel videvati s prav tako sveže ločeno TV-voditeljico Lauren Sánchez, ki je tudi pilotka in ustanoviteljica produkcijske hiše Black Ops Aviation. Njegovo bogastvo je ocenjeno na okoli 194 milijard evrov.

Modni oblikovalec Ralph Lauren in Ricky Lauren

Avtorica in umetnica Ricky Lauren ter modni oblikovalec Ralph Lauren sta poročena sta več kot pol stoletja. Leta 1946 je delala na recepciji v zdravniški ordinaciji, ko je Ralph prišel na pregled. Ta naj bi jo že ob prvem srečanju zaprosil, a sta se poročila šele leta 1964, ko še ni lansiral svoje slavne blagovne znamke. Danes ima v lasti več impresivnih nepremičnin, njegovo bogastvo pa je ocenjeno na okoli 7 milijard evrov.

Ustanovitelj Airbnb-ja Brian Chesky in Elissa Patel

Umetnica Elisa Patel Waverley in ustanovitelj Airbnb-ja Brian Chesky sta se spoznala na Tinderju leta 2013 in od takrat sta nerazdružljiva. Pred tem je ona delala kot vodja marketinga, vendar je kasneje svoj fokus preusmerila na umetniško kariero in se posvetila svoji blagovni znamki East Darjeeling, ki zaposluje lokalne talente in donira revnim skupnostim po vsem svetu. A govori se, da je par pred kratkim prekinil razmerje ...

Ustanovitelj Tesle Elon Musk in Grimes

Kanadska glasbenica Claire Boucher, znana pod umetniškim imenom Grimes, in Teslin ustanovitelj Elon Musk sta se 'spoznala' na Twitterju, in sicer prek šale, ki je vključevala distopijo in umetniški slog francoščine iz 18. stoletja. Čeprav sta se po treh letih razmerja konec lanskega leta razšla, se jima je v razmerju rodil sin, ki sta mu dala nenavadno ime – X Æ A-12, kar se izgovarja X Ash A Twelve. Kot poročajo tuji mediji, Elon trenutno živi samsko življenje in je predan tehnologiji.