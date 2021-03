Bezosova bivša spet poročena

Poročena sta bila 25 let. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Tretja najbogatejša ženska na svetu je znova našla ljubezen:, nekdanja žena ustanovitelja Amazona, je osrečila srednješolskega učitelja, ki se je skupaj z novo ženo zavezal k razdeljevanju njenega bajnega bogastva.»V veliko čast mi je, da sem poročen z najbolj radodarno in najprijaznejšo osebo na svetu ter da se ji lahko pridružim pri njenem plemenitem poslanstvu,« je po velikem dnevu povedal ženin, učitelj kemije, ki živi z MacKenzie in njenimi štirimi otroki v Seattlu. Spoznala sta se v šoli Lakeside School, kjer Dan poučuje in ki jo obiskujejo otroci Scottove, poročajo ameriški mediji, poročila pa sta se minulo soboto. Veselo novico je prvi razodel časnik Wall Street Journal, vest pa se je bliskovito razširila in dosegla tudi nevestinega bivšega,, po Forbesovi lestvici najbogatejšega zemljana, ki je nad poroko in izbrancem nekdanje žene menda navdušen.Spomnimo, z MacKenzie sta se ločila 2019. po 25 letih zakona zaradi njegove nezvestobe, čez plot je namreč skakal z losangeleško televizijsko novinarko, so tabloidi takrat neprizanesljivo poročali; Bezos in Sanchezova sta še vedno par, o možnosti poroke za zdaj menda še ne govorita.Spletnega velikana Amazona morda ne bi bilo, če ne bi MacKenzie odločno podpirala moža na podjetniški poti, zato je ob odmevni ločitvi prejela četrtino njunih skupnih delnic, današnja vrednost njenega premoženja pa znaša okoli 50 milijard. Štiri milijarde je že razdelila pomoči potrebnim med pandemijo in izbranim dobrodelnim ustanovam, ki se ji klanjajo predvsem zaradi poenostavljenih birokratskih postopkov, po zaslugi katerih so lahko sredstva črpali tako rekoč nemudoma in brez zapletov ali dodatnih pogojev.Scottova, diplomantka z uglednega Princetona in nagrajena pisateljica, bo svoje bajno premoženje razdeljevala še naprej, do konca življenja ga bo podarila vsaj polovico.