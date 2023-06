Preobrazba tretjega najbogatejšega Zemljana je neverjetna. Videti je bolje kot v mladosti

Preobrazba tretjega najbogatejšega človeka na planetu je za mnoge fascinantna. Jeff Bezos se je namreč iz suhljatega vodje knjigarne prelevil v postavnega milijarderja, javnost pa je navdušila njegova sprememba, ki se je očitno zgodila čez noč.

Je pa dejstvo, da Bezosu do srednjih let ni bilo mar za zdrav način življenja. Preobrazbo naj bi leta 2017 spodbudil Amazonov prevzem Whole Foods, prodajalca živil, ki skrbi za zdravje.

Osem ur spanja, kot formula za uspeh

Obstajajo klinični dokazi, da je spanje bistvenega pomena za kognitivno delovanje, razpoloženje ter duševno, srčno-žilno, cerebrovaskularno in presnovno zdravje.

»Potrebujem osem ur spanja. Bolje razmišljam, imam več energije in sem boljše volje«, je dejal na konferenci v Ekonomskem klubu leta 2018.

Trdi treningi

Bezos sodeluje s trenerjem Wesom Okersonom, ki je zaslužen za fizično pripravo Toma Cruisa.

Okerson je strasten zagovornik vaj z nizko obremenitvijo in visokim uporom, kot je veslanje. Svoje stranke spodbuja tudi k vadbi zunaj. Njegovi najljubši treningi so tek v klanec, vožnja s kajakom in deskanje.

Zdrav odstotek telesne maščobe za moške, stare od 40 do 59 let, je med 11 in 21 odstotki. Če greste pod to mejo, lahko pride do upadlega videza. Internetni uporabniki, ki pozorno spremljajo Bezosovo preobrazbo, menijo, da je med 12 in 14 odstotki.

Beljakovinska dieta

Bezos poje veliko beljakovin, ki jih kombinira z živili z visoko vsebnostjo zdravih maščob, kot je avokado. Okerson je zagovornik keto diete, zato ne bi bilo presenetljivo, če bi slavni milijarder sledil temu pristopu. Bezos je nekoč razkril, da je njegov najljubši zajtrk sredozemska hobotnica s krompirjem, slanino in jogurtom s česnom, obožuje pa hrustljave prigrizke in McDonald'sov hamburger za poslastico.

Razlika je nastala leta 2017, danes je videti v še boljši formi. FOTO: Meme-arsenal.com

Govorice o steroidih

Govori se, da je Bezos svoje telo spravil v formo z injekcijami testosterona. Glede na njegova leta (59) mnogi menijo, da takšnega videza ne bi mogel doseči brez pomoči nekaterih poživil.

Dermatologinja Roberta Del Campa je povedala: "To nikakor ni posledica prehrane in treninga," dr. Cameron Shepa pa je dodal: "Verjemite mi, Bezos farmakološko poveča svoj testosteron - poglejte njegove roke!"

Milijarder je te govorice zanikal.

Lauren Sanchez in Jeff Bezos. FOTO: Danny Moloshok Reuters

Jeff Bezos je danes videti fit tudi v obleki. FOTO: Clodagh Kilcoyne Reuters