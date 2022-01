Bivši Kim Kardashian v enem večeru zamenjal kar tri

Potem ko sta se februarja lani po skoraj sedmih letih zakona razšla resničnostna zvezdnica Kim Kardashian in raper Kanye West, je prva našla srečo s precej mlajšim komikom Petom Davidsonom, s katerim sta menda iz dneva v dan bolj zaljubljena, njen bivši pa ljubezen, kot kaže, še išče.

Poletje je pričakal v objemu dolgonoge manekenke Irine Shayk, a romanca, čeprav sta si bila menda zelo všeč, ni trajala. Kanye se je nato zagledal v 22-letno Vanetio, prav tako manekenko, a niti to razmerje ni trajalo dlje kot nekaj zmenkov. Že dober teden pozneje so Westa opazili na zabavi z Yasmine Lopez, prvi dan novega leta pa je preživel v družbi kar treh lepotic.

Razšla sta se nekaj mesecev pred sedmo obletnico poroke. FOTO: Reuters

Paparaci so ga najprej fotografirali na balkonu enega od hotelov v Miamiju, kjer si je čas krajšal z neznano temnolasko, nato se jima je pridružila še druga, ki ji je bilo prav malo mar, da nanje pod hotelskim balkonom prežijo paparaci, in se ji ni zdelo pomembno zapeti srajce, pod katero je bila očitno gola. Kaj si je o vsem tem mislila igralka Julia Fox, ki je istega večera s 44-letnim raperjem in modnim oblikovalcem odšla na zmenek, ni znano.

Nezaupljiva mama

So pa Kanyejevi prijatelji ameriškim medijem povedali, da razmerje z igralko ni nič resnega in da Kanye za zdaj le uživa v samskem življenju.

»Oboževalk mu ne manjka, on pa je krvav pod kožo, zakaj ne bi izkoristil vseh priložnosti, ki se mu ponujajo,« je dejal eden od virov blizu raperja, ki je sicer prejšnji mesec kupil hišo v neposredni bližini bivše žene, saj si želi čim pogosteje videti otroke, ki so stari osem, šest, tri in dve leti. Zanjo je zapravil skoraj štiri milijone, a njegovi prijatelji pravijo, da niti približno ni v njegovem slogu, saj da je za Kanyeja dobro le najboljše. »Kupil jo je zaradi lokacije, saj čez cesto živijo Kim in njuni štirje otroci. Hišo bo zdaj porušil in dal zgraditi novo. Res je bil srečen, da se je ta nepremičnina pojavila na trgu, do zdaj je živel v Malibuju in ob losangeleškem prometu je bila pot do otrok kar dolga. Zdaj pa komaj čaka, da bodo ves čas pri njem,« je povedal njegov prijatelj.

2014. sta se poročila Kim in Kanye.

Navdušenja nad njegovo selitvijo pa ne deli 44-letnikova bivša tašča Kris Jenner, ki je Kim menda že zabičala, da mora raperju postaviti jasne meje. »Kim nima nič proti, da je kupil hišo tako blizu, njena družina, še posebno mama, pa niso enakega mnenja. Milo rečeno, se jim zdi to nenavadno. Kris se sprašuje, kdo kupi hišo tako blizu nekoga, s komer je v ločitvenem postopku.

Oboževalk mu ne manjka, on pa je krvav pod kožo, zakaj ne bi izkoristil vseh priložnosti, ki se mu ponujajo.

Zdi se ji nekoliko zalezovalsko in čuti, da bi rad Kanye njeno hčer zgolj imel na očeh. Skoraj vsi njeni otroci imajo otroke z ljudmi, s katerimi niso več skupaj, a nikomur ne pade na pamet, da bi se preselil čez cesto od bivšega partnerja, niti ne živijo v isti ulici ali mestu. To ne pomeni, da so slabi starši, najdejo čas, da vidijo otroke kot vsi normalni bivši,« je ameriškim medijem povedal prijatelj družine Kardashian.