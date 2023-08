Umrl zvezdnik iz serije Kriva pota

Umrl je igralec Mark Margolis, znan iz televizijskih kriminalnih serij Kriva pot in Pokličite Saula. Igral je zloveščega, na invalidski voziček priklenjenega Hectorja Salamanco. Umrl je v četrtek v bolnišnici v New Yorku po krajši bolezni, star 83 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zabaven zunaj snemanja ter zastrašujoč in strašljiv na snemanju

Novico o smrti so sporočili iz njegove družine. Zvezdnik Krivih poti Bryan Cranston pa je na družbenem omrežju Instagram zapisal, da je bil dober igralec in prijazen človek. Po njegovih besedah je bil zabaven zunaj snemanja ter zastrašujoč in strašljiv na snemanju.

Ustvarjalci serije Kriva pota so ga opisali kot izjemno nadarjenega igralca, ki je s svojimi očmi, zvončkom in zelo malo besedami spremenil Hectorja Salamanco v enega najbolj nepozabnih likov v zgodovini televizije.

V seriji, ki je prejela več televizijskih nagrad emmy, je Margolis ustvaril lik nekdanjega visoko pozicioniranega člana tihotapske družine Salamanca, ki je po tem, ko ga je tekmec zastrupil, utrpel možgansko kap. Komuniciral je lahko le tako, da je udaril po zvončku.

Leta 2012 si je prislužil nominacijo za emmyja

Margolis se je rodil leta 1939 v Filadelfiji in se preselil v New York, da bi se posvetil igralstvu. Ustvaril si je uspešno kariero karakternega igralca. Znan je bil po sodelovanju z režiserjem Darrenom Aronofskem, med drugim v filmih Pi, Rekviem za sanje in Črni labod.

Nastopil je tudi v filmih, kot sta Brazgotinec in Ace Ventura: Nori detektiv ter v seriji Oz televizije HBO. Za Kriva pota si je leta 2012 prislužil nominacijo za emmyja.