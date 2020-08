Tyson v boksarski ring z velikim morskim psom

Biografije so Jamieju Foxxu blizu, saj je za upodobitev Raya Charlesa prejel čislanega oskarja.

Vicu o Tysonu se niso smejali

Mario Anzuoni/ Reuters Pictures Boksarska legenda je že pred časom zaplula tudi v svet sedme umetnosti. FOTO: Mario Anzuoni/ Reuters Pictures

se vrača! Že pred dnevi je namreč zašuštelo, da se bo nekoč najstrašnejši moški na planetu, železni Mike, po 15 letih predaha vrnil v ring in se v boksarskih rokavicah pomeril s tri leta mlajšim. A še preden bodo ljubitelji športa 12. septembra zadrževali dih in čakali, ali bo nekoč nepremagljivi Tyson iz ringa odkorakal kot zmagovalec, se bo moral postaviti po robu precej bolj strašnemu in krvoločnemu nasprotniku. Predvsem pa s precej bolj ostrimi zobmi, kot jih ima Tyson, ki se je v (ne)športno zgodovino vpisal kot tisti, ki jev boksarskem spopadu odgriznil košček ušesa. Že sredi prihajajočega meseca bo sloviti boksar namreč zakorakal v podmorsko športno areno, dvignil za spopad pripravljene roke − in šel v boj z enim najbolj zloveščih morskih plenilcev, velikim belim morskim psom!Televizijski program Discovery Channel en teden v avgustu že zadnjih 32 let posveča morskim plenilcem, ki burijo človeško domišljijo in tudi kaj hitro razplamtijo (pogosto neutemeljene) strahove. V tednu, posvečenem morskim psom, t. i. Shark Weeku, se vrstijo dokumentarci, posvečeni tem vladarjem morij, v morda najodmevnejši oddaji letošnjega Tedna morskih psov pa bo ob belem morskem psu glavno vlogo prevzel Tyson. »Brez skrbi, pri ustvarjanju te epizode noben morski pes ni bil poškodovan (ali ugriznjen),« so se pošalili pri televiziji, a molčijo, kaj pričakovati od oddaje Tyson vs. Jaws: Rumble on the Reef (Tyson proti Žrelu: Spopad na grebenu). Znano je zgolj, da bo podobno kot v boksarski resničnosti nenavadni dvoboj povezoval in presojal boksarski povezovalec, Tyson pa da je k projektu pristopil v imenu znanosti in zaradi premagovanja lastnih strahov. Čeprav ni strah pred morskimi psi tisti, ki ga najbolj hromi. »Ta izziv v Tednu morskih psov enačim s premagovanjem strahu, da se v ring vračam pri 54 letih. Izkušnja s to oddajo me je naučila, da četudi me je nečesa grozno strah, lahko temu pogledam v oči in strah premagam.« Sicer pa to ni edini Tysonov skok v filmske vode, saj naj bi kmalu stekle tudi kamere biografskega filma o boksarski legendi, o katerem se govori že vrsto let. Le da v tem primeru naslovne vloge ne bo prevzel Tyson, pač pa se bo vanj prelevil. »Komaj čakam, da svetu pokažem različne plati Mika, ki je bil nekdaj eden najboljstrašnih zemljanov in najboljših boksarjev, a so škandali zunaj ringa pozornost medijev preusmerili drugam. Želim pokazati vso njegovo zgodbo, njegovo celotno pot,« je dejal Foxx, ki je v predpripravah na vlogo že začel pretakati znoj. »Vsak drugi dan naredim 60 trebušnjakov, 100 sklec, a mečne mišice mi bodo verjetno morali ustvariti s protezo,« je priznal Foxx in se spomnil tudi tistega trenutka pred približno 30 leti, ko je prvič srečal legendarnega boksarskega asa. »Najino prvo srečanje je bilo precej čudno. Tedaj sem še služil s stand up komedijo, bil sem na odru in povedal svojo šalo na Tysonov račun. Toda nihče se ni zasmejal, nihče zaploskal. Nič.« Zakaj, pa je že kaj hitro izvedel, saj je bil tedaj med občinstvom tudi tarča njegove šale.