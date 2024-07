Kralj Karel III. za zaprtimi vrati: nekdanji zaposleni je povedal resnico

Večkrat je slišati ali prebrati, da je britanski kralj Karel III. hitre jeze in razdražljiv.

Te navedbe so še podkrepili posnetki, denimo tisti, na katerem se je razjezil, ker mu je nagajalo pero, in je nastal kmalu po smrti kraljice Elizabete II.

Zdaj pa nekdanji zaposleni monarha razkriva, kakšen je ta v resnici in kako je delati z njim.

Takole je pojasnil za Daily Beast: »Kralj ima res lahko grozen značaj. Predvsem ne mara nesposobnosti in nesposobnih ljudi okoli sebe, če je z njimi obdan, se njegov temperament res pokaže.

A če smo pošteni in kot vam bo povedal vsak, ki je delal z njim, je zelo angažiran, vedno dobro pripravljen, načitan in dobro seznanjen s temami, ki so mu skupne z ljudmi, s katerimi se srečuje, je marljiv, spoštljiv ter strokoven.

Vse to seveda pričakuje od oseb, ki delajo zanj.«

»Dejansko ljudje radi delajo zanj, je pa vsak, ki je zaposlen v njegovi pisarni, pod velikim pritiskom, kajti vedno je veliko dela.

Vsekakor ni nobena pošast, je človek, ki se včasih pač razjezi. Na žalost se to kdaj zgodi pred kamerami.«

Prijatelj monarha je za isti medij povedal: »Vsekakor je razdražljiv, a je veliko bolje, odkar je s Camillo.«

»Vsak je, ne glede na status ali položaj, včasih na robu z živci, razlika med običajnimi ljudmi in kraljem je v tem, da je slednji vedno pod drobnogledom, tako kot je pod drobnogledom vsaka njegova gesta.«

Medtem ko je kralju Karlu očitno vsaj nekoliko uspelo obvladati značaj, se je od drame distanciral tudi njegov starejši sin, princ William.

Glavna urednica izdaje Mail on Sunday Charlotte Griffiths v pogovoru za GB News dejala, da se William ne more obremenjevati z Meghan in Harryjem, ker ima na ramenih veliko večje stvari:

»To je človek, ki ima trenutno veliko breme. Ima dva zelo bolna sorodnika, eden od njih je njegova žena. On bo prihodnji kralj, kdo ve, kako daleč je dan, ko bo nastopil to vlogo.«

»To je tisto, s čimer se mora zdaj obremenjevati, ne pa s tem, kaj počneta brat in njegova žena.

Preprosto odmaknil se je od tega. Slišim, da je mimo tudi faza jeze. Ne more se več ukvarjati z njima,« njene besede povzema express.co.uk.