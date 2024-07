Zaradi princa Williama je točila potoke solza

Princ Harry je pred nedavnim prejel nagrado Pata Tillmana za posebne zasluge v športu in služenju. Z nominacijo je zbudil nemalo polemik, saj so bili mnogi prepričani, da si nagrade ne zasluži, kajti je privilegiran, kontradiktoren in konflikten.

Organizacija ESPN, ki nagrade podeljuje, ga je predlagala zaradi njegovih aktivnosti v okviru športnih iger za vojaške veterane.

V čustvenem govoru ob prejetju je Harry povedal, da nagrade ne prejema kot princ, temveč kot zastopnik vseh, vključenih v Igre nepremagljivih, ki opravljajo izjemno delo.

Na podelitev je prišel z ženo Meghan Markle, so pa polemike glede upravičenosti nagrade obudile spomine na preteklo dogajanje znotraj britanske kraljeve družine.

Med drugim na razlog, zaradi katerega sta se Harry in Meghan odločila za javno razkrivanje umazanih podrobnosti iz življenja kraljeve družine.

V Netflixovem dokumentarcu o Harryju in Meghan je denimo princ spregovoril o odzivu žene na besede princa Williama, s katerimi je zanikal obtožbe, da je bila kot članica kraljeve družine deležna nasilja.

»Najbolj žalosten del vsega je dejstvo, da je med mano in bratom nastal prepad in da je on sedaj na strani institucije.

In razumem, del tega razumem. To je njegova dediščina, do določene mere že vsajena vanj, je del njegove odgovornosti, je preživetje in nadaljevanje institucije.

Tistega dne je v javnost prišla zgodba, da je bil eden od razlogov za moj in Meghanin odhod dejstvo, da naju je William ustrahoval.«

»Ko sem po srečanju z družino stopil v avto, so mi povedali za skupno izjavo, ki je bila objavljena v mojem in bratovem imenu in ki je zanikala dejstvo, da sva z ženo s strani moje družine doživljala nasilje.

Nisem mogel verjeti, da so me podpisali pod takšno izjavo.

Poklical sem Meghan in ji povedal, ona pa je planila v jok. Točila je solze, ker so z veseljem lagali, da bi zaščitili brata, v treh letih, kolikor sva bila višja člana družine, pa niso bili pripravljeni povedati resnice, da bi zaščitili naju.«

Po tem dogodku sta se Harry in Meghan odločila za javno pranje umazanega perila in za razkrivanje ne ravno lepih podrobnosti izza zidov palač. Sedaj s svojima otrokoma petletnim Archiejem in triletno Lilibet živita v Združenih državah Amerike.

Par je leta 2020 sestopil s položaja višjih članov britanske kraljeve družine in začel novo življenje v Kaliforniji.

Od tedaj je začel več projektov v sodelovanju z različnimi platformami s pretočnimi vsebinami, zadnji načrt vojvodinje je postavitev blagovne znamke American Riviera Orchard, pod katero bo prodajala različne izdelke za gospodinjsko rabo, jedi in pripomočke za nego živali, piše Mirror.