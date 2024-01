Temačne skrivnosti pokojnega Matthewa Perryja: v bivšo zaročenko vrgel mizo ...

Viri blizu pokojnega igralca Matthewa Perryja so razkrili, kako je slavni igralec v letih pred svojo nepričakovano smrtjo fizično napadel več žensk.

Nove obtožbe govorijo o tem, kako je »vrgel mizo« v nekdanjo zaročenko Molly Hurwitz, potem ko ga je obtožila varanja. Prav tako je Morgan Moses, svojo skrbnico med zlomom marca 2022 potisnil ob steno in jo »vrgel na posteljo«.

Te trditve rišejo najtemnejšo sliko doslej nemirnih zadnjih let slavnega igralca, najbolj znanega po vlogi Chandlerja v legendarni humoristični seriji Prijatelji.

Perryja so našli mrtvega v njegovem domu v Los Angelesu. FOTO: Phil Mccarten, Reuters

V Perryjevih spominih iz leta 2022 z naslovom Friends, Lovers and the Big Terrible Thing je trdil, da je končno trezen, potem ko je večkrat neuspešno poskušal opustiti svojo razvado. Za rehabilitacijo naj bi v preteklih letih porabil 9 milijonov dolarjev, a kot je bilo ugotovljeno po smrti slavnega igralca, nikoli ni bil zares trezen.

​Za anestezijo bolnišničnih bolnikov

Kljub temu da je imel ves čas na voljo skupino medicinskih sester, je Perry spoznaval mlade ženske v aplikacijah za zmenke in jih naročal, da so mu v 6 milijonov dolarjev vredno vilo dostavljale zdravila. Po poročanju je bila količina ketamina, ki so jo raziskovalci našli v njegovem telesu, podobna ravni, ki se uporablja za anestezijo bolnišničnih bolnikov.

Perry je v svojih spominih uporabil psevdonim Erin za Morgan Moses (37), katere prava identiteta je bila razkrita novembra.

Rekel je, da je bila njegova »najboljša prijateljica«, in ji pripisal, da mu je rešila življenje, potem ko mu je počilo debelo črevo. Vendar pa viri zdaj pravijo, da je bila to, tako kot streznitev, laž.

Potem ko jo je napadel, je pustila službo njegove negovalke in prekinila vse stike z njim za eno leto, preden so bili spomini objavljeni.

»Morgan ni želela več delati z Matthewom. Doživel je grozen živčni zlom in se v določenem trenutku ni mogel nadzorovati svojih čustev. Bal se je, da bo zapuščen,« je pojasnil vir. »Morgan je potisnil v steno in jo vrgel na posteljo. Kmalu je odšla,« trdi vir in poudarja, da sta bila »človek, ki ga je poznal, in ljudje, ki so mu bili blizu, ter človek, ki ga je videl svet, dva zelo različna človeka«.

Perry naj bi tudi zlorabljal svojo bivšo zaročenko Molly Hurwitz, menedžerko, s katero je začel zvezo leta 2018. Par je javno naznanil konec zaroke, potem ko se je poleti 2021 izkazalo, da se je igralec preko aplikacije Raya spogledoval z 19-letno Kate Haralson.

Počasi, počasi

Mimogrede, glede na vire, seznanjene z njuno zvezo, se je s Hurwitz dejansko razšel že februarja, po velikem prepiru na valentinovo. Z njim naj bi se soočila, potem ko je odkrila, da je kupil darilo za žensko, ki jo je spoznal v aplikaciji za zmenke.

»Vanjo je vrgel klubsko mizico in ji rekel, da je nora. Sovražil je, da ga je zapustila in je imel strašne težave z zapuščenostjo,« je zaključil vir.

V svojih spominih je Perry trdil, da je Hurwitz zasnubil novembra 2020, ko je bil »na drogah in v bolnišnici«.

»Bil sem na 1800 miligramih hidrokodona, ko sem jo zaprosil ... Zadet kot zmaj,« je zapisal.

»Počasi sem začenjal razumeti, da sem zaročen, živim z ženo in dvema psoma ... Nisem bil pripravljen na to ... Milo rečeno, hitro sva se razšla,« piše v knjigi. Po drugi strani pa po navedbah virov to ne drži in je bilo napisano z namenom prizadeti Hurwitz. Njena plat zgodbe je, da Perry ni bil ne v bolnišnici ne zadrogiran, ko jo je zasnubil.

Spomnimo, Perryja so našli mrtvega v njegovem domu v Los Angelesu. Tisti dan naj bi dve uri igral igro pickleballa - športa, podobnega tenisu, vendar na manjšem igrišču – preden je poslal svojega pomočnika, da nekaj naredi zanj. Ko se je vrnil, je Perryja našel v masažni kadi, igralec pa ni reagiral, pišejo tuji mediji.