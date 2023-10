Kdo bo nasledil milijone Matthewa Perryja? Ne glede na to, koliko je zapravil, nikoli ni obubožal

Igralec Matthew Perry, ki je svoje življenje sklenil mnogo prezgodaj (star je bil le 54 let), je za seboj pustil ogromno bogastvo. Igralec naj bi za vsako epizodo v 7. in 8. sezoni Prijateljev prejel 800 tisoč dolarjev, za vsako epizodo 9. in 10. sezone pa do milijon dolarjev. Govori se, da je samo za vlogo Chandlerja Binga prejel približno 90 milijonov dolarjev, njegovo premoženje pa naj bi v času smrti po poročanju tujih medijev znašalo 120 milijonov dolarjev.

Leta 2022 je igralec izdal knjigo Friends, Lovers and the Big Bad Thing: A Memoir, ki je postala uspešnica in je bila v kratkem razprodana. Poleg tega je bil Perry v letih 2015 in 2021 prodal kar štiri nepremičnine, od katerih je bila vsaka vredna več kot 10 milijonov dolarjev. Junija 2023 je za svoj zadnji dom plačal 5 milijonov dolarjev.

Kdo bo podedoval vse to bogastvo?

Ker Matthew ni imel otrok in ni bil poročen, vse bogastvo pripada njegovima staršema Joeju Bennettu Perryju (ki je tudi sam igralec) in Susan Langford (nekdanji tiskovni sekretarki kanadskega premierja Pierra Trudeauja).

Kako je Matthew Perry želel, da bi si ga ljudje zapomnili?

Ob neki priložnosti se je igralec dotaknil tega kočljivega vprašanja: »Ko bom umrl, vem, da bodo ljudje govorili samo o Prijateljih. In vesel sem zaradi tega, vesel sem, da sem opravil dobro delo kot igralec, toda ko bom umrl, bi bilo lepo, če bi bili Prijatelji daleč za stvarmi, ki sem jih naredil, ko sem pomagal drugim. Vem, da se to ne bo zgodilo, a bi bilo lepo.«

Čudna obsedenost

Nekaj ​​mesecev pred smrtjo je bil Perry obseden z Batmanom, preimenoval se je v Mattmana. Na dno svojega bazena je ukazal namestiti znak Batmana in pogosto nosil oblačila s podobo superjunaka. Tuji mediji poročajo, da je ta obsedenost posledica tega, da se je Matthew videl kot Batman, bogataš, ki se bori za pravico – sam.