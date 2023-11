Še pomnite? To so top momenti Chandlerja Binga (VIDEO)

Chandler »se preseli« v Jemen

Janice je tista, s katero se Chandler največkrat razide. Vendar mu stvar ponavadi ne gre najbolje. Morda najslabše pa vse skupaj izvede v 15. epizodi 4. sezone, ko se preprosto zlaže, da ga v službi pošiljajo v tujino. A rešitev takoj neha biti preprosta, ko se izkaže, da bi Janice takoj šla z njim v Pariz, London ali Barcelono. V pomanjkanju boljše ideje, ji odvrne, da gre v Jemen, in ji da svoj naslov: Jemenska cesta 15, Jemen. A ko vztraja, da ga bo pospremila do letališča in mu pomahala v slovo, in ko tudi letališka uslužbenka ne razume šale: »Gospod, vozovnica stane 2100 dolarjev in ne jemljemo knjižničnih izkaznic,« mu ne preostane drugega, kot da se res vkrca na letalo za Jemen.

Najbolj tipičen stavek

Chandlerjevi nasveti prijateljem se redko izkažejo za koristne in pametne. A ko je v zvezi z Monico, ga Monica pouči o tem in mu prepove dajati nasvete komur koli. In ko ga za nasvet nekoč vpraša Rachel, ji odvrne: »Na­sveti mi ne grejo dobro od rok. Ti lahko ponudim sarkastično pripombo? Ali nekaj sira?« In njegove pripombe, sarkastične ali samo komične, so nekaj najboljšega v seriji. Ko v eni najboljših epizod (12. del 4. sezone) v kvizu Ross vpraša Monico in Rachel, na katero ime vsak teden pride revija TV Guide, Monica samozavestno odgovori, da na Chand­lerja, Chandlerja Binga. A Ross jo popravi, da na Chanandlerja Bonga. In Chand­ler pojasni: »Pravzaprav na gospodično Chanandler Bong.«

Chandler pleše

Njegov ples je nekaj najbolj bizarnega in smeš­nega, kar smo videli v seriji. Ko v eni od epizod pove, zakaj se boji plesalca Michaela Flatleyja, Joeyju pojasni: »Ker njegove noge opletajo naokrog, kot da so neodvisne od telesa.« Toda ko pleše Chandler, se zdi, da se neodvisno od telesa gibljejo vsi udi. Plesati ga vidimo v epi­zodi, ko se peljejo na smučarski izlet in bi rad razbil napetost med Rossom in Rachel, ki sta se ravno razšla. Med drugim v 20. epizodi 4. sezone pokaže, zakaj ne pleše na porokah, vendar na lastni poroki z Monico to le stori. Potem ko je šel na tečaj. A kaj, ko nosi čevlje, ki obupno drsijo …

Chandler v škatli

Da ni znal biti samo smešen, ampak tudi ganljiv, je dokazal v epizodi, v kateri ga Joey za kazen, ker je poljubil njegovo punco, zapre v leseno škatlo. Najprej se šali, nato pa po Joeyjevih navodilih vseeno utihne. In molči tudi, ko se zdi, da bo izgubil dekle, ki mu res veliko pomeni. Že njegov prst, s katerim pomaha skozi luknjo, je sedel v srce, njegov obraz, ko vendar pride iz škatle, pa je eden najbolj ganljivih prizorov v zgodovini Prijateljev.

Zadnja beseda

V zadnji epizodi zadnje sezone se prijatelji odpravijo iz praznega stanovanja in Rachel vpraša: »Bi šli na kavo?« Na kar Chandler odvrne: »Seveda. Kam?«