»Matthew Perry je lagal vsem!« Po rezultatih obdukcije je prijatelj podal šokantne trditve

Igralec Matthew Perry je prejšnji mesec umrl v starosti 54 let, zdaj pa v javnost prihajajo nove podrobnosti o njegovih zadnjih mesecih življenja. V svojih spominih iz leta 2022, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, je zapisal, da je končno premagal odvisnost. Vendar njegov bližnji prijatelj pravi drugače.

»Matthew Perry je vsem lagal, da je čist«

»Vsem je lagal, da je čist. Nikoli ni bil. To je zelo žalostno. Veš, največjo laž, ki jo je kdaj izrekel, je bila verjetno namenjena samemu sebi. Lahko je bil precej manipulativen človek, ko je šlo za njegov boj proti odvisnosti, vendar je bila to strašno težka bitka in boril se je vsak dan do konca,« je za Daily Mail povedal vir, ki ni želel biti imenovan.

Obdukcija je pokazala, da je igralec umrl zaradi akutnih učinkov ketamina in utopitve. Našli so ga z obrazom navzdol v jacuzziju na njegovem domu v Los Angelesu. Patolog je poročal, da je prejemal terapijo z infuzijo ketamina kot zdravljenje depresije. Vendar pa je bilo njegovo zadnje zdravljenje 10 dni pred smrtjo, ketamin pa ostane v telesu le tri do štiri ure. Z visoko vsebnostjo ketamina, ki so ga našli v njegovih posmrtnih vzorcih krvi, bi bili glavni smrtonosni učinki prekomerna kardiovaskularna stimulacija, je zaključil sodni zdravnik Raffi Djabourian.

Novinarka Athena Crosby je bila dan pred smrtjo z njim na kosilu in rekla, da je bil tako predan temu, da ostane trezen, da ni hotel imeti vinske karte. Leto pred smrtjo je Perry objavil svoje spomine, v katerih je podrobno spregovoril o svojem boju z odvisnostjo. Zapisal je, da je porabil 9 milijonov dolarjev, da bi se streznil, da je bil na 6000 srečanjih anonimnih alkoholikov, 15-krat na rehabilitaciji in 65-krat na razstrupljanju. Povedal je, da je odvisnost premagal leta 2021 in vodi bolj zdrav način življenja. V svojih spominih je opisal, da mu je med odvisnostjo pomagal osebni asistent, ki ga je imel za svojo skalo in najboljšega prijatelja.

»Za tablete sem plačeval 3000 dolarjev«

Morgan Moses (37), ki je v knjigi omenjena pod psevdonimom Erin, je igralca prvič spoznala, ko je bil sprejet na rehabilitacijo, kjer je delala. V svojih spominih je zapisal, da so mu po eksploziji debelega črevesa leta 2018 predpisali opiate, za katere se je zdel nezadostni za obvladovanje bolečine.

To ga je spodbudilo, da se je obrnil na ulične trgovce, da bi mu priskrbeli potencialno smrtonosni OxyContin. »Ulične tablete stanejo približno 75 dolarjev na tableto, tako da sem človeku dajal 3000 dolarjev naenkrat, velikokrat na teden.«