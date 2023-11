Izbral ga je pokojni Matthew Perry: »Bil je moj mentor in po njem sem se zgledoval«

Ameriški igralec Zac Efron je dejal, da je počaščen, da ga je Matthew Perry pred smrtjo izbral za vlogo v svojem filmu. Lani je sicer v intervjuju povedal, da je ponudbo odklonil, ko pa je nedavno Perryjeva prijateljica omenila, da je imel v mislih prav njega, ki ga je že upodobil kot mladostnika, je odvrnil, da bi mu bilo v čast odigrati vlogo.

Zac Efron.FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Pokojnikova prijateljica Athenna Crosby je nedavno za revijo People povedala, da je imel Perry v mislih za glavno vlogo v biografskem filmu, za katerega je spisal scenarij, želel pa si ga je tudi režirati, prav Efrona. Kot je poudaril, se je že pri njegovi prvi upodobitvi, kot najstnika, dobro odrezal, piše The Guardian.

Med promocijo filma The Iron Claw je Efron, ki je lani zavrnil Perryjevo povabilo, tokrat za revijo People povedal: »Počaščen sem, da je imel Perry v mislih prav mene. In počaščen bom, če bom lahko v njegovem filmu zaigral.«

Perry and Efron sta skupaj zaigrala leta 2009 v komediji Še enkrat 17, v kateri je Efron odigral Perryja v mladostnih letih. »Perry je bil moj mentor in skupaj sva posnela res odličen film. Po njem sem se zgledoval in se od njega naučil komedijantstva.« Kot je še poudaril, je snemanje filma z njim ob strani dojemal povsem nadreleastično, zdaj pa opaža, da se je od njega in iz njegovega življenja veliko naučil.

Perryja, zvezdnika iz ameriške kultne serije Prijatelji, so pokopali v Los Angelesu minulo soboto v krogu njegove družine in prijateljev, vključno s člani filmske zasedbe Prijateljev. Toksikološki izvidi, ki bi razkrili vzrok njegove smrti, še niso znani.