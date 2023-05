Zakaj otroka kraljice Camille ne bosta dobila kraljevih nazivov? Njuna odločitev je šokirala javnost

Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla bosta okronana 6. maja v Westminstrski opatiji. Kot je že bilo večkrat povedano, Camilla ne bo le kraljica soproga oziroma kraljica spremljevalka, temveč bo kar kraljica. Tako se je namreč odločil Charles in dal vsem jasno vedeti, da ime njegove ljubljene nikoli ne bo v njegovi senci.

Čeprav bo Camilla postala visokost, je zanimivo, da njena dva otroka iz prvega zakona, Tom Parker Bowles in Laura Lopes, ne bosta prejela nobenih nazivov, prav tako ne bosta opravljala dolžnosti za monarhijo. Razlog? Nočeta. Desetletja sta na svoji koži čutila jezo in sovraštvo Britancev do njune matere, ljubice princa Charlesa, medtem ko je bil ta poročen s princeso Diano. Danes sta s svojim položajem in položajem njune matere zadovoljna ter si ne želita, da se kar koli spremeni.

Andrew Parker-Bowles, Camilla Parker-Bowles, sin Tom in hči Laura. FOTO: PA Images Via Reuters Connect

Kdo sta Tom Parker Bowles in Laura Lopes?

Rodila sta se v zakonu aristokratinje Camille Shand in majorja Andrewa Parkerja Bowlesa. Odraščala sta v privilegiranem okolju, na veličastnih posestvih v Wiltshiru. Odkar se je Camilla leta 2005 poročila z valižanskim princem Charlesom, se udeležujeta najpomembnejših kraljevih dogodkov, a nikoli ne želita izstopati.

Tom (49) je poleg tega, da je Camillin sin, tudi poročna priča kralja Charlesa. Z mamo je blizu, z bivšo ženo Saro Buys pa ima sina in hčerko. Profesionalno se ukvarja s kuhanjem, je ocenjevalec hrane in avtor številnih kuharskih knjig. V Angliji je to cenjen poklic, mati, sestra in očim pa ga podpirajo z vsem srcem. Svoji materi ni nikoli zameril druge poroke, o njenem kronanju pa je dejal: »Poročila se je z osebo, ki jo je ljubila, in tako daleč je prišla.«

Camillina hči Laura Lopes (45) se je pred 17 leti poročila s Harryjem Lopesom, nekdanjim modelom za modno hišo Calvin Klein. Poroke sta se udeležila tudi princa William in Harry. Po poklicu je umetnostna zgodovinarka, prav tako kot Kate Middleton, valižanska princesa. Diplomirala je na univerzi v Oxfordu in nekaj časa delala v muzeju Peggy Guggenheim v Benetkah. Danes vodi galerijo Eleven blizu Londona. Z možem ima tri otroke, dvojčka in hčerko Elizo, ki je bila družica na poroki Williama in Kate. Tudi Laura se drži stran od žarometov in njena odločitev je, da tako ostane tudi v prihodnje.

Čeprav je njuna mati bodoča kraljica, bosta ohranila civilni status. Nihče od poznavalcev britanske namreč krone ne verjame, da bosta prevzela katerega od kraljevih nazivov. »Če bi res želela in si za to prizadevala, bi lahko prepričala kralja Karla. Ampak to je zadnja stvar, ki si je želita. Mislim, da jih bomo v prihodnje pogosteje srečevali, a neuradno,« meni eden od poznavalcev razmer na dvoru.