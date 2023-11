Neslavnejši ljubezenski trikotniki s kraljevih dvorov

Očitno je nekaj gnilega v zakonu danskega princa Frederika in princese Mary. Po navedbah španskih tabloidov je bil naslednji danski kralj, sin kraljice Margrethe in princa Henrika opažen v Madridu v družbi resničnostne televizijske zvezdnice Genoveve Casanova.

Medtem, ko je bila njegova žena na uradnem obisku v New Yorku, se je on zabaval z atraktivno Mehičanko. Skupaj sta si ogledala razstavo Pabla Picassa v narodnem muzeju Thyssen-Bornemisza, se nato sprehajala po parku El Retiro, šla v stavbo, kjer ima ona stanovanje in čez dve uri na večerjo v družbi prinčevih varnostnikov. Restavracijo El Corral sta zapustila šele po polnoči, ko so vsi ostali gostje že odšli.

Vse skupaj je vneslo težave v zakon danskega prestolonaslednika, palača je vsa namigovanja o prešuštvu seveda zanikala, ni pa prvi pripadnik kronanih glav, ki ga je zamikal sadež na drugi strani plota.

Portal Gloria.hr. je zbral še nekaj slavnih kraljevskih ljubezenskih trikotnikov.

Belgijski kralj Albert

Belgijski kralj Albert II. je leta 2013 abdiciral s prestola in ga prepustil sinu Philippeju, ki se mu je rodil v zakonu s kraljico Paolo.

Dolgo je bil v skrivni zvezi z baronico Sybille de Selys Longchamps in leta 1968 z njo dobil hčerko Delphine.

Tudi ona ni vedela, kdo je njen biološki oče, ko je odrasla, je šele dojela, da je človek, ki jo obiskoval kot deklico, več kot družinski prijatelj. Tedaj je želela, da to tudi javno prizna.

Ker tega ni storil, je stekel proces dokazovanja očetovstva, ki je trajal leta, končal se je šele, ko je Albert odstopil s prestola in je brez kraljeve imunitete moral pristati na DNK test.

Delphine je na koncu poleg uradnega očeta dobila še naziv princesa Belgije. Kraljica Paola je očitno možu vse odpustila in sta še vedno v zakonu.

Španski kralj Juan Carlos

Španski kralj Juan Carlos je prestol zasedel po smrti diktatorja Francisca Franca leta 1975 in je najbrž najslavnejši prešuštnik med kronanimi glavami.

Spal naj bi z več kot 5000 ženskami, si prislužil celo naziv spolnega plenilca in pravo čudo je, kako mi je uspevalo afere leta skrivati pred javnostjo in pred ženo, kraljico Sofijo.

Vse je prišlo na dan leta 2012, ko se je poškodoval na safariju v Bocvani, ki ga je financiral sumljivi poslovnež sirijskih korenin in kjer ga je spremljala ljubica Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, s katero je bil v zvezi od leta 2004.

Ko se je ob tem dogodku začelo brskati po njegovih financah, se je odkrilo, da je prejemal na milijone podkupnin.

Leta 2014 je abdiciral v korist sina kralja Felipeja in leta 2020 pod pritiskom javnosti zbežal iz države v Združene arabske Emirate. Njegova žena je ostala v Španiji.

Kralj Karel III.

»V zakonu je bila gneča, bili smo trije,« je nepozabna izjava njegove tedanje žene, princese Diane.

Stalno je bila nekje tudi njegova prva in največja ljubezen: Camilla Parker Bowles.

Če se je o romanci med njo in tedaj še princem spočetka samo šušljalo, je nastal velik škandal, ko je na dan prišla njegova afera tampongate.

V medije so pricurljali skrivni pogovori med ljubimcema, v katerih se je kralj pridušal, da bi rad zlezel v njene spodnjice in bil Camillin tampon.

Javnost je bila šokirana in se je postavila na stran princese Diane, čeprav ob izbruhu škandala par ni več živel skupaj.

Britanci so potrebovali dolgo časa, da so preboleli izdajo Diane in kasneje njeno smrt ter na koncu Camillo sprejeli kot svojo kraljico.

Monaški princ Albert

Skrivne zveze, zunajzakonski otroci in zakon, ki je od samega začetka videti vse prej kot srečen. To je kratka zgodba o princu Albertu.

Preden se je leta 2011 poročil s sedanjo ženo, princeso Charlene Wittstock, s katero ima dva otroka, je imel že sina in hčerko iz dveh skrivnih zvez.

Z osvajanjem drugih žensk naj ne bi prenehal niti tedaj, ko je bil zaročen, saj je njegova zaročenka tik pred poroko izvedela, da je z brazilsko plesalko, ki jo je spoznal pred nekaj leti, noč preživel v hotelu v Parizu.

Charlene je hotela odpovedati poroko, a jo je Albert prepričal v nasprotno. Na koncu se je poročila z njim, je pa njun zakon stalen predmet ugibanj glede sreče v njem ujetih zakoncev.