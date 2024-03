Tako se Brad Pitt razume s sestro in bratom

Z oskarjem nagrajeni igralec Brad Pitt in njegova mlajša sorojenca so se rodili nekdanjemu lastniku prevozniške družbe Williamu Pittu ter že upokojeni šolski svetovalki Jane Pitt, piše People.

Brad se je rodil leta 1963 v mestu Shawnee Oklahoma. Bil je še malček, ko se je družina preselila v Springfield, Missouri, kjer je par leta 1966 dobil sina Douga in leta še 1969 hčerko Julie. Brad se je kasneje preselil v Hollywood, preostala družina je ostala v Missouriju.

Doug je občasno v intervjujih spregovoril o tem, kako je biti zvezdnikov brat, Julie se praviloma izmika sojem žarometov.

Medtem ko je Brad pridobival svetovno slavo, je njegov mlajši brat zaplul v podjetniške vode, Julie je skrbela za svojo družino. A kljub različnim življenjskim potem so sorojenci ostali povezani, njihova mama Jane pa je vse večkrat pohvalila zaradi njihove dobrodelnosti.

»Zelo sem ponosna na svoje otroke. Vidijo, kje je treba in znajo pomagati,« je leta 2018 povedala za WorlServe international:

»Naj bo katastrofa v New Orleansu, v Tanzaniji, kjer je zlasti aktiven Doug ali v Etiopiji, kjer deluje Julie. Mislim, da je to čudovito.«

Leta odraščanja

Brad je med odraščanjem v Springfieldu obiskoval univerzo Missouri, vendar je študij novinarstva opustil in se preselil v Hollywood, da bi postal igralec, se pa večkrat spomni na domače kralje:

»Odraščal sem v Springfieldu, ki je sedaj veliko mesto, a odraščali smo obdani s koruznimi polji,« je leta 2017 pripovedoval za GQ. »Deset minut iz mesta so gozdovi, reke, gorovje Ozark, čudovita pokrajina.«

Ob drugi priložnosti je Doug razkril, zakaj je ostal blizu doma:

»Najbolj mi je všeč dejstvo, da je to kraj, kjer je lepo vzgajati otroke. Tu lahko počnemo vse. In če bi lahko izbral kateri koli kraj na svetu, bi se še vedno odločil za Springfield. Srečen sem, ker so tu vsi, ki jih imam rad (razen brata).«

Dobrodelni trio

Tako kot njun slavni brat sta tudi Doug in Julie pripravljena družbi vračati.

Doug je leta 2008 osnoval družbo Care to learn, ki naslavlja potrebe študentov v državi Missouri. »Pomagati ljudem je zabavno. Človek s tem veliko dobi,« je povedal leta 2015 v oddaji The Mystery Show.

Vsi trije se zavzemajo za čisto vodo, Doug je ob tem ambasador dobre volje v Tanzaniji in bil od leta 2010 vključen v mnoge projekte za izboljšanje dostopnosti pitne vode. Julie je ambasadorska za čisto vodo v World Serve International, kjer je Doug v odboru. Prav tako je aktivna v pomoči Etiopiji.

Leta 2009 so vsi trije darovali milijon dolarjev za odprtje bolnišnice v Missouriju, ki so jo poimenovali po njihovi mami.

Bolnišnica Jane Pitt je postala pediatrični center za zdravljenje raka, ki je zaposlil prvega pediatričnega onkologa in hematologa v jugovzhodni regiji Missourija.

Doug je igral v reklamah

Med drugim v reklami za mobilno telefonijo in se norčeval, da je drugi najslavnejši Pitt. A ni nadaljeval v tej smeri in se je odločil za drugo pot.

Ima računalniško podjetje. Ustanovil ga je leta 1991, leta 2014 pa še nepremičninsko družbo. »Sem najprej poslovnež, čeprav sem bolj znan po dobrodelnosti,« je leta 2021 povedal za A World On Purpose.

Skupaj imajo 14 otrok

Brad in njegova bivša sta starša šestih otrok Maddoxa, Zahare, Shiloh, Paxa in dvojčka Knoxa ter Vivienne.

Doug je v zakonu z Liso že 30 let in imata tri otroke, sina Landona in hčerki Sydney in Reagan.

Tudi Julie je poročena že 30 let. Z možem Robom imata pet otrok sina Caleba dvojčici Josie in Rylie, ter posvojena sinova Cadena in Cruza iz Etiopije.

»Odkrito: živela sem v mehurčku v našem mestu s tremi otroki in nisem razmišljala veliko, a začutila sem, da sem poklicana, da posvojim,« je povedala v pogovoru za WorldServe International in dodala:

»Imava veliko prostora in veliko ljubezni. Dovolj za vse najine otroke.«