Lepotne operacije Brada Pitta

Videoposnetek estetskega kirurga Jonnyja Betteridgeja, ustanovitelja londonske klinike JB Aesthetics na družabnem omrežju TikTok, v katerem trdi, da si je Brad Pitt privoščil za 100.000 dolarjev (nekaj več kot 90.000 evrov) lepotnih posegov, se je kot blisk razširil po spletu.

60-letni Brad se res lahko pohvali z mladostnim videzom, vendar je kirurg prepričan, da je zanj ni zaslužna le narava.

Dokazov, da je igralec res legel na kirurško mizo sicer ni, a Betteridge je med seboj primerjal dve fotografiji estradnika, posneti v razmahu treh let:

S podelitve oskarjev leta 2020 in z lanskega julija, ko je igralec obiskal turnir v Wimbledonu ter povedal, da je na novejšem posnetku videti veliko mlajši. Opazil je kar nekaj sprememb na igralčevem obrazu in razvil svojo teorijo:

»Posnetek z Bradom je postal viralen, ker ljudje dejansko ne morejo verjeti, da bi lahko nekdo bil takšen pri njegovih letih,« je kirurg svoje domneve utemeljeval za britanski The Sun in dodal:

»Glede na posnetke, ki sem jih objavil, je res videti, kot bi si dal kirurško pomladiti obraz. Prav v tem obdobju je opazna velika sprememba.

Tolikšne ni mogoče doseči z nekirurškimi tehnikami. Zlasti ne v srednjem delu obraza,« je prepričan Jonny, ki domneva, da je igralec za vse plačal več kot 90.000 evrov in da je po operaciji potreboval dolgo okrevanje.

Vsi se z njim ne strinjajo in mnogi komentatorji na družabnih omrežjih pravijo, da je videz zvezdnika posledica dosledne skrbi zase. Tudi Brad nikoli ni priznal, da bi za mladosten videz šel kdaj pod nož.

»Res pazi nase. Ne trudi se, da bi bil videti vedno mlajši, trudi pa se, da bi bil zdrav,« je že leta 2020 dejal direktor dermatološke klinike v newyorškem sprostitvenem centru Harrods Costas Papageorgiou in dodal:

»Vidi se, da svoj obraz dosledno varuje pred sončnimi žarki, s tem ohranja elastičnost kože, jo ščiti pred vnetji in rdečico.«

Dermatolog je tedaj povedal še, da se zvezdnik tudi zaradi poklica izogiba plastičnim operacijam in kozmetičnim polnilom, saj tako lahko ohranja pristen videz in ni ovirana obrazna mimika.

A ne glede na to je v začetku lanskega leta še ena lepotna strokovnjakinja namignil, da bi se Brad lahko zatekel k postopkom kirurškega pomlajevanja, in sicer že leta 2016 po ločitvi od Angeline Jolie:

»Zdi se, da si je privoščil nekaj popravkov, da bi ohranil mladosten videz.

Odstranil je nekaj tanjših gub, njegova koža je postala bolj sveža,« je za FEMAIL dejala Laura Kay, specialistka za kozmetiko in ustanoviteljica podjetja Laura Kay London, ko so jo, potem, ko je prejel oskarja za vlogo v filmu Bilo je nekoč v Ameriki povprašali, kaj si misli o njegovem mladostnem videzu.

Dodala je: »Lahko bi se osredotočil na določene predele, kot so vrat, čeljusti in lasje, kjer so znaki staranja najbolj opazni.

Spreten kirurg bi posege izvedel tako, da posledice ne bi bile očitne, je pa res, da Brad Pitt ohranja primerno rutino, kar pomeni, da kožo ščiti pred soncem in ji zagotavlja primerno vlago.«