Bivši sostanovalec odkril umazano skrivnost Brada Pitta

Preden sta zaslovela in postala zvezdi, sta Brad Pitt in Jason Priestley delila stanovanje v neuglednem predelu Los Angelesa, tega obdobja se je Priestley spominjal v jutranji pogovorni oddaji Live with Kelly and Mark na eni od ameriških televizij, navaja Entertainment Weekly.

Brada ima v spominu kot urejenega in snažnega sostanovalca, najbolj neurejen je bil po njegovem spominu tretji cimer, ki je bil, kot je povedal gost v oddaji, prava katastrofa, si pa je zvezdnika najbolj zapomnil po nečem drugem:

»Večkrat smo se igrali igrico, kdo lahko najdlje zdrži brez prhanja. Če sedaj pomislim na to, se sprašujem, kako smo lahko bili tako nemarni,« je pripovedoval zvezdnik najstniške serije Beverly Hills 90210.

»In kdo je zmagal? Kdo je zdržal najdlje?« je zanimalo gostiteljico, na kar je gost priznal: »Brad. Vedno Brad.

A mislim, da tega ne počne več. Tedaj pa je res lahko dolgo zdržal brez prhanja.«

Jason je že leta 2014 v intervjuju za The Hollywood Reporter zaupal podrobnost iz tistega obdobja:

»Živeli smo od rezancev in generičnega piva.«

Priestley je zaslovel leta 1990 s serijo Beverly Hills 90210, Pittu je preboj med zvezde uspel leta 1991 s filmom Thelma in Louise.