Preobrat v vojni Brangeline: Zmaga za Brada Pitta

Zakon Angeline Jolie in Brada Pitta je razpadel že pred leti in med nekdanjima zakoncema so se odprla bojišča na več frontah.

Ena od njih vključuje posest z vinogradom in vinarno Miraval v Franciji, katerega solastnika sta bila oba zakonca z enakima deležema, vendar je Angelina svoj delež kljub nestrinjanju nekdanjega moža prodala ruskemu tajkunu.

Brad je prodajo izpodbijal na sodišču in dosegel zmago proti nekdanji ženi.

V sodniških dokumentih je navedeno:

»Skupaj bi ustvarjala prestižno rožnato vino, ki bi nastajalo pod družinsko znamko in bi bilo plod družinskega podjetja.

Strategija je obljubljala uspeh. Pod Pittom in skrbništvom družine Perrin je Miraval prerastel v večmilijonski mednarodni projekt z enim svetovno najbolj prepoznanih in priznanih rožnatih vin.

Joliejeva je Pitta vedno podpirala, ni pa pomembno prispevala k uspehu projekta. Le opazovala je, ko je Pitt garal za uspeh in investiral v posel ter dom, v upanju, da bosta skupaj ohranila Miraval.«

Nadalje Pitt obtožuje Angelino, da je njen delež brez njegovega soglasja prodala ruskemu oligarhu Yuriju Sheflerju.

Spor zaradi posesti je eden zadnjih sporov v ločitvi zvezdnikov, vlogo zanjo je Angelina vložila leta 2016.

Pitt je zaradi prodaje tožil nekdanjo ženo in pri tožbi poudarjal, da sta se zakonca strinjala, da nihče ne bo svojega deleža prodajal brez privolitve druge strani. Angelino je obtožil, da ji je pri sklepanju posla šlo samo za kovanje dobička.

Iz dokumentov, ki jih je pridobila agencija AFP, je razvidno, da so Pittovi odvetniki zatrjevali še, da je ona prodala zgolj zato, da bi škodovala Bradu, Sheflerja pa opisujejo kot človeka z nečednimi nameni in načrti.

Pitt sicer ni izničil pogodbe, vendar mu je uspelo pridobiti 10-odstotni delež z Angelinine strani, ki ji ga je, ko sta bila še par, prodal za simbolično ceno en dolar.

S to gesto sta postala enakopravna lastnika. Sprva je njemu pripadalo 60 in njej 40 odstotkov posesti.

Pitt je tako znova večinski lastnik posesti, na katerem je par avgusta 2014 dahnil usodni da, piše Page six.