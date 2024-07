Ubogo dekle, to je smešno: šokantna zahteva hčerke slavnega para

Hči Bena Afflecka in Jennifer Garner, 18-letna Violet si prizadeva za spremembe v Los Angelesu, Kalifornija.

Na enem zadnjih sestankov mestnega odbora se je namreč zavzela za obvezno nošenje mask v javnih ustanovah.

V govoru, s katerim je utemeljila zahtevo, je odkrito spregovorila o svojih zdravstvenih težavah, ki so sledile okužbi s kovidom-19.

»Pozdravljeni, sem Violet Affleck, prebivalka Los Angelesa in letos bom prvič volila.

Stara sem 18 let in leta 2019 sem se okužila s kovidom-19 in po okužbi utrpela zdravstvene posledice.

Sedaj sem dobro, sem pa na svoji koži spoznala, da medicina nima odgovorov na vsa vprašanja o posledicah okužbe s še tako majhnim virusom.«

Tako imenovano postvirusno stanje, ko je doletelo Violet, je po pojasnilu klinike Mayo imenovano tudi dolgi kovid in se odraža z različnimi simptomi, med njimi so utrujenost, izčrpanost, izguba spomina in nezmožnost koncentracije.

»Pandemija kovida je spremenila pogled na marsikaj,« je nadaljevala mladenka.

»Ena od desetih okužb je prerasla v dolgi kovid, ki je lahko usoden za bolnike z nevrološkimi in srčnimi boleznimi, jim onemogoča delo, gibanje in celo razmišljanje.

S tem se poglablja stiska posameznikov, ljudje izgubljajo domove in kriza neprivilegiranih in socialno šibkih skupin je večja,« je še poudarila.

Zato od odbora zahteva uveljavitev obveznega nošenja mask v prostorih, kjer bi lahko bil prisoten dolgi kovid.

»Da bi preprečili njegovo širjenje, zahtevam dostopnost mask in čiščenje zraka v vseh vladnih ustanovah, tudi v zaporih, popravnih domovih in seveda zdravstvenih ustanovah.«

Violet zahteva še možnost brezplačnega testiranja in ugovarja odpravi obveznega nošenja mask: »Takšni sklepi ne varujejo šibkih.«

Odzovi na njen govor, ki se je hitro razširil po družabnih omrežjih, so različni. Medtem, ko nekateri razumejo njena prizadevanja, je več takšnih, ki jih ne.

»Ubogo dekle, to je smešno,« se glasi en komentar drugi pa, da bi moralo to nepo dete najti drug smisel življenja.

Ne glede na vse, se Violet svojih zapovedi sama drži in je večkrat fotografirana z masko. To je denimo nosila na zadnjem srečanju z očetom in pred letom dni na zabavi Michaela Rubina, katere se je udeležila z očetom in njegovo ženo Jennifer Lopez.

Violet je najstarejša od treh otrok Bena Afflecka in Jennifer Garner, ki imata še 15-letno hčerko Seraphino, ta se po novem predstavlja kot Finn in 12-letnega sina Samuella.