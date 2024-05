Vloga bivše v težavah Bena Afflecka in Jennifer Lopez

Jennifer Garner spodbuja bivšega moža Bena Afflecka, naj se potrudi glede zakona z Jennifer Lopez.

»Povsem podpira njuno razmerje in si ne želi drugega, kot da bi Benu in J.Lo uspelo,« je vir povedal za Us Weekly in dodal, da Garnerjeva dobro ve, kako lahko na intimno zvezo vpliva slava.

Jennifer Garner je bila v zakonu z Benom od leta 2005 do 2018.

Podporo bivšemu je igralka izrazila potem, ko je vir za Page Six povedal, da Ben Affleck končno prihaja k pameti in da je zakon Bennifer tik pred zlomom:

»Lahko bi se ločil na podlagi trenutne neprištevnosti. Počuti se, kot bi zadnji dve leti živel v vročičnih sanjah, sedaj vse bolj dojema, da ni mogoče, da bi njun zakon uspel.«

Prejšnji teden so medije preplavile navedbe, da par sploh ne živi več skupaj:

»Jen in Ben imata resne zakonske težave,« je vir povedal za Us Weekly Thursday.

Posebej jih je podžgalo dejstvo, da je bila ona na prireditvi Met gala sama, tako kot tudi na premieri njenega novega filma Atlas, kjer je na novinarsko vprašanje o Benu odgovorila samo: »Znate bolje od tega,« in dala jasno vedeti, da o zakonu ne želi razpravljati.

Par se je poročil julija 2022 in uradno še ni komentiral zadnjih navedb o bližajoči se ločitvi.