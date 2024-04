Otrok Garnerjeve in Afflecka se ne imenuje več Seraphina

Jennifer Garner in Ben Affleck imata tri otroke, še pred kratkim so bili to sin in dve hčerki, zdaj pa se je javnosti na pogrebu dedka prvič predstavil Fin, nekoč Seraphina Rose. Fin, ki ne želi, da se v povezavi z njim uporablja ženski ali moški spol, zato ga tuji mediji naslavljajo zgolj kot otroka Garnerjeve in Afflecka, ne kot sina ali hčerko, prav tako namesto ona ali on uporabljajo zaimek oni.

Fin je za pogreb, kjer je prebral verz iz Svetega pisma, izbral elegantno črno obleko in ujemajočo se kravato, nekoč dolge lase pa si je ostrigel povsem na kratko. Najstnik je sicer že od začetka leta za v šolo izbiral ohlapna oblačila bolj fantovskega kroja in sloga, novo ime si je dal všiti tudi na šolski nahrbtnik.

Jennifer Garner in Ben Affleck sta bila poročena 13 let. FOTO: Mike Segar/Reuters

Otroka, ki se ne želi identificirati kot dekle ali kot fant, ima tudi Finova mačeha Jennifer Lopez, ni pa Emme čutila potrebe, da bi si spremenila ime. Lopezova, ki je mama dvojčkov postala v zakonu z glasbenikom Marcom Anthonyjem, je o spremembi prvič spregovorila po enem od nastopov pred dvema letoma, med katerim se ji je na odru pridružila tudi Emme.

»Ko sva nazadnje nastopili skupaj, je bilo to na prav tako velikem stadionu kot danes. Čudovito je nastopati z Emme, a nočejo se mi prav vsakič pridružiti na odru,« je takrat dejala J.Lo in od takrat o Emme v javnosti ni več spregovorila v ženskem spolu, čeprav nobena od njiju do zdaj ni pojasnila, ali se identificira kot deček ali kot dekle. Pevkini oboževalci so sicer navdušeni nad njeno podporo in sprejemanjem Emme takšne, kakršna je.

»Emme je strašno pogumna oseba, da se tako izpostaviš pri komaj 14 letih, zahteva močno osebnost, samozavest in seveda ogromno podpore, ki jo J.Lo očitno tudi daje. V očeh se ji vidi, kako zelo ponosna je na Emme, kar se mi zdi čudovito,« se je na družbenem omrežju takrat odzvala ena od oboževalk 54-letne pevke in igralke.

Shiloh (druga z desne) je nekoč zahtevala, da jo kličejo John. FOTO: Mark Blinch/Reuters

Bolj kot deček se je v zgodnjem otroštvu identificirala tudi Shiloh Jolie Pitt, najstarejši od treh bioloških otrok Angeline Jolie in Brada Pitta. Starši niso imeli s tem nikakršnih težav in so Shiloh, ki je v tistem obdobju zahtevala, da jo kličejo John, oblačila v hlače in majice v rjavih in modrih tonih, saj o rožnatih oblekah niti slišati ni hotela. Ker pa je bilo to pred skoraj desetimi leti, je Brad nekoč priznal, da jima z Angelino ni bilo vedno lahko, saj so mnogi obsojali ter njuno odločitev, da Shiloh dovolita, da se izraža po svoje. Kljub temu se zdaj že nekdanja zakonca nista ozirala na mnenja drugih in zadnjih nekaj let je Shiloh, ki bo maja dopolnila že 18 let, na rdečih preprogah mogoče videti v oblekah, tudi lasje so ji zrasli že močno preko ramen.