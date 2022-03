Slovo igralca iz Smrtonosnega orožja

Najbolj izjemen je bil verjetno pri upodabljanju negativcev. Mitchell Ryan je svoj veliki prodor v Hollywood namreč doživel kot pokvarjeni general Peter McAllister, proti kateremu v Smrtonosnem orožju združita moči Mel Gibson in Danny Glover.

Sledi je pustil tudi kot neusmiljeni poslovnež Anthony Tonell v ameriški žajfnici Santa Barbara, iz devetdesetih let prejšnjega stoletja pa smo si ga verjetno najbolj zapomnili kot nekoliko zapitega in dokaj brezbrižnega bogataša v humoristični seriji Dharma & Greg. Najbolj so mu ležale vloge antagonistov ali najmanj ne najbolj simpatičnih likov, srce pa je bilo tisto, ki ga je na koncu izdalo.

Igralec, ki je več kot pol stoletja in zajeten del življenja posvetil sedmi umetnosti, je v 89. letu na svojem domu umrl za posledicami srčnega popuščanja.

Vrgli so ga na cesto

Z eno nogo je bil že iz najstništva, štel jih je 19, ko se je nepreklicno zaljubil v igro. Dovolj je bila namreč ena gledališka predstava, da je vedel, da je trčil ob svojo usodo. »Ko si mlad in nimaš nikakršnih resničnih lastnih čustev, je gledališče lahko usodno privlačno. Povsem me je vsrkalo, tako da sem delal po 20 ur na dan. Ko sem igral nekoga drugega, mi je to dalo iluzijo pomena in vrednosti,« zaradi česar se je v lovu za igralskimi sanjami podal v New York in leta 1958 doživel filmski krst.

»Imel sem majhen prizor z Robertom Mitchumom, ki je bil tedaj na vrhuncu slave in že skoraj božanstvo,« se je spomnil Ryan, ki se mu je ta trenutek, čeprav se njegovo ime ni izpisalo med igralci v odjavni špici, za vselej vtisnil v spomin. Kot je našlo pot v knjigo njegovih spominov dejstvo, da se mu je za las izmuznila vloga kapitana Jeana-Luca Picarda v kultni seriji Zvezdne steze: Naslednja generacija. »Vsekakor sem bil močan kandidat za to vlogo, ko so ustvarjalci naleteli na tega izjemnega britanskega igralca, na Patricka Stewarta. Ne vem, kako blizu sem prišel temu, da bi bila vloga tudi v resnici moja, a menda, tako so mi rekli, sem bil v ožjem izboru.« A četudi ni postal poveljnik vesoljske ladje Enterprise, se je v seriji vseeno pojavil kot odtujeni oče poveljnika Williama Rikerja v podobi Jonathana Frakesa.

Poleg tega je prav leta 1987, ko je serija prvič prišla na male zaslone, dobil prelomno vlogo v Smrtonosnem orožju, ki se je razvilo v eno najbolj priljubljenih in ikonskih filmskih franšiz.

Mitchell je ustvaril dobro igralsko kariero, tako na filmu in televiziji kot na gledaliških deskah. A prav lahko od njegove filmske poti ne bi bilo nič. »Imel sem velikansko srečo, bil sem blagoslovljen, saj sem bil 30 let pijanec, pa mi je vseeno uspelo živeti življenje zaposlenega igralca, ki mu je marsikdo zavidal, pa tudi na splošno sem življenje zajemal z veliko žlico,« je v avtobiografiji iz lanskega leta priznal svoj boj z alkoholom, ki ga je stal en projekt.

Zaradi pijančevanja so ga leta 1966 po prvi sezoni nadaljevanke Dark Shadows (Temne sence), v kateri je igral nekdanjega obsojenca Burka Devlina, vrgli na cesto. »Uspelo pa se mi je tudi strezniti in sem nato 30 let živel trezno. Iz vsega sem menda prišel boljši in uporabnejši moški.«