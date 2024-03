Severina znova na sodišču: takšna kazen jo lahko doleti

Pred hrvaško pevko Severino Vučković je nova sodna bitka. Na občinskem civilnem sodišču v Zagrebu je proti njej vložena tožba sodnice Lucije Lasić zaradi razžalitve osebnosti. Lasićeva od pevke zahteva nekaj manj kot 3000 evrov odškodnine.

Postopek bi se moral že začeti in se bo odvijal za zaprtimi vrati, pevki, ki jo zastopa odvetnica Jasminka Biloš, se ni treba zglasiti na obravnavi, po pisanju portala 24sata.hr pa je bil narok znova preložen.

»Sojenja ne morem komentirati,« je za hrvaške medije po tretji preložitvi povedala Biloševa, odvetnica nasprotne strani je bila zgovornejša:

»Sodnica je danes sprejela odločitev, da bo razprava zaprta za javnost in da nobena od strani ne sme dajati izjav za medije.«

Kaj je povod za tožbo?

Splitska sodnica je pevko tožila leta 2020 zaradi razžalitve in zahtevala odškodnino. Severina je namreč oktobra 2019 na začetku regionalne turneje Magic Tour izjavila:

»Ne vem, zakaj se čudim, da v tem sistemu prihaja do sistematične psihične zlorabe s strani očeta in institucij, ko pa dekleta in ženske v tej države nimajo nobene pravne zaščite in podpore.

Tudi sama sem bila deležna podobne zlorabe na sodišču v Splitu v sodnem postopku poskusa odvzema otroka, ki ga je vodila sodnica Lucija Lasić.«

Lasičeva je bila v sodniškem svetu na sodišču v Splitu, ki je odločal o Severinini pritožbi glede odločitve, da bo deček živel pri očetu Milanu Popoviću, mama pa bo imela pravice do obiskov.

Ob tem je bila Severini odvzeta pravica do odločanja glede skrbi za zdravje in izobraževanje sina. Severina se je na ta sklep pritožila.