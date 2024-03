Severina odločnejša kot kdajkoli: Ne zaupajte ljudem na položajih, pojdite na volitve

Pevka Severina Vučković se je v Zagrebu udeležila 8. nočnega pohoda, ki se zavzema za pravice žensk. »Mislim, da je sporočilo za vse ženske, da to ne bi smelo biti samo za osmi marec, ampak vsak teden,« je dejala.

Severina je potem razpisala še na na svojem Instagramu: »Vem, da je grozno, da moramo leta 2024 spet na ulice, namesto da bi slavili enakost spolov, ki so nam jo kot ženski sveti gral zapustile pogumne borke pred nami,« dodaja Severina.

Severina pa ni ostala le pri komentiranju na svojih družbenih omrežjih. Svoja jasna stališča je zagovarjala tudi na Televiziji N1: »Grozno je, da so napovedali deratifikacijo Istanbulske konvencije, ki se tako ali tako ne izvaja. Mislim, da za take stranke ni prostora in sploh ne vem, kdo so ti liki, ki so dobili te položaje in bodo odločali o teh zadevah, to je groza.«

Severina je med intervjujem poslala sporočilo volivcem in opoziciji. Na vprašanje, komu naj državljani zaupajo, je odgovorila: »Zagotovo ne ljudem, ki so na vse mogoče načine ropali državo, ki nas z vsemi možnimi sredstvi prepričujejo, da imajo prav, so arogantni, nesramni, govorijo s pozicije moči, ki jo je mogoče porušiti v petih minutah. Opoziciji bi sporočila, da bi bilo dobro, da se združijo, če želijo te ljudi odstraniti z oblasti«, piše N1.

»Na ulice gremo polni jeze. Vendar moramo to jezo prenesti tudi na volišča,« je dejala pevka in dejala, da so to najpomembnejše volitve doslej.