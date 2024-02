Voditelj šokiral Severino: »Mislim, da ti držiš jajca veliko bolje kot jaz« (VIDEO)

Hrvaški izbor za predstavnico na Evroviziji je zaznamoval nastop zvezde Severine s skupino Let 3, pa tudi izpad voditelja.

Ko je bilo nastopa na odru konec, je voditelj Saša Lozar, ki je v roki držal veliko plastično jajce, Severino nagovoril: »Je to tvoje jajce, Severina? Od kraljice med kokošmi? Počakaj, imam še eno jajce ... Ni tako veliko, a bo v redu,« je rekel in dodal: »Nekaj ​​ti moram povedati. Mislim, da ti držiš jajca veliko bolje kot jaz,«.

Kasneje je na družabnem omrežju Lozar za te besede pevki opravičil:

»V življenju so trenutki, ko pretiravaš. V včerajšnji noriji in vzdušju sem Severini rekel totalne neumnosti in nekaj, česar ne bi nikoli rekel. Res mi je žal, da sem te prizadel, ljudi, ki so ti dragi, Veš, da to ni bil moj namen. Oprosti,«.