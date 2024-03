Severini so sredi nastopa razpadle hlače. Oboževalci so imeli kaj videti (VIDEO)

Pevka Severina (51) je na nedavnem nastopu imela malce smole, a ji je to situacijo zelo hitro uspelo rešiti. Ta konec tedna je nastopila v Münchnu, na svojem Instagram profilu pa je svojim sledilcem pokazala, katero oblačilo je izbrala.

Odločila se je za črne hlače iz umetnega usnja, h katerim je kombinirala rožnat top asimetričnega kroja in bele sandale.

Čeprav je bilo vse videti čudovito, ta pogled ni zdržal do konca koncerta. »Guten Tag. Takole sem izgledala sinoči pred koncertom v Münchnu, na tretji pesmi so mi padli lasje, na trinajsti pa so se mi raztrgale hlače. Toda nasmeh je bil konstanten, vse do zadnje pesmi,« je zapisala pevka.

Nato je pokazala, kako je rešila problem. »Pravljica za lahko noč ... Henryju sem zašepetala, da imam strgane hlače in naj mi da jakno, Henry prinese jakno, Ljubo prilepi hlače s trakom, s katerim je prej lepil preprogo na tla (ker tla so bila zaradi kondenza spolzka, kar je idealno za salto, kar sem se bala, da se lahko zgodi) ... Lep pozdrav producentu kasete. Kakšen rock'n'roll,« je zapisala Severina, poroča mondo.rs.

Poglejte si, kako je vse skupaj izgledalo.

