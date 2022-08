Sarah Ferguson, ki tarna, da je na robu bankrota, kupila hišo za pet milijonov

Nekdanja žena princa Andrewa in mama njegovih dveh hčera je od vojvode Westminstrskega kupila dobrih pet milijonov evrov vreden dvorec v prestižnem delu Londona. Ob tem so se mnogi začeli spraševati, od kod Sarah Ferguson denar, saj že več kot deset let tarna, da je »ves čas na robu bankrota«, poleg tega je moral njen nekdanji mož, s katerim sicer še vedno živita skupaj v eni od kraljičinih nepremičnin v Windsorju, ravno plačati odškodnino Virginii Giuffre, ki ga je obtožila spolnega napada, ko je bila še mladoletna.

Vojvodinja Yorška in njen mož nista plačala celotne kupnine za kočo v švicarskem smučarskem letovišču Verbier. FOTO: Reuters

Obe strani sta glede višine odškodnine dolgo molčali, zdaj pa se je razvedelo, da je Giuffrejeva dobila dobre tri milijone evrov, večji del zneska je primaknila kar kraljica Elizabeta II.

Kar se mene tiče, je vse skupaj zelo umazano, prepričana sem bila, da nimata niti centa.

Vir blizu Fergie in Andrewa je za britanske medije povedal, da je bil nakup hiše v Mayfairu sicer »dolgoročna investicija Fergusonove, namenjena njenima hčerama, princesama Beatrice in Eugenie,« kar pa ne pojasnjuje, od kod je dobila denar zanjo. To se namreč sprašuje tudi Francozinja, od katere sta vojvoda in vojvodinja Yorška kupila gorsko kočo v Švici. Prodajala jo je po ceni 19 milijonov evrov, Andrew in Sarah pa sta ji vnaprej plačala 13 milijonov. Isabelle de Rouvre je na preostanek čakala zaman, na koncu pa jima celo pogledala skozi prste, prepričana, da imata nekdanja zakonca finančne težave.

Mayfair velja za enega najprestižnejših delov Londona. FOTO: Alexey_fedoren, Getty Images

»Razumela sem, da nihče od njiju ni imel denarja, poleg tega sem mislila, da bo moral Andrew v Ameriko v zapor, zato se mi je zdelo najboljše dobiti, kolikor morem, in to čim prej. Bala sem se, da bom ostala še brez tega. Novica, da je Sarah zdaj zapravila milijone za neko drugo nepremičnino, me je povsem razbesnela. Kar se mene tiče, je vse skupaj zelo umazano, prepričana sem bila, da nimata niti centa,« je dejala de Rouvrejeva. Od kod je Sarah Ferguson dobila toliko denarja, ni pojasnil niti njen tiskovni predstavnik, je pa potrdil, da je Fergie hišo v londonskem Mayfairu res kupila.