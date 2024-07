Princ William po stopinjah brata

Britanski princ William bo podobno, kot je to storil njegov brat princ Harry, nastopil v dokumentarnem filmu. Vendar bo njegov namen posneti film povsem drugačen.

William si bo z njim prizadeval spremeniti odnos do brezdomcev.

Na takšen način bo med drugim obeležil prvo obletnico fundacije in programa Homewards, s katerim se zavzema za pomoč osebam, ki so iz različnih razlogov ostale brez doma.

V duhu prve obletnice prinčeve fundacije bo v londonski galeriji Saatchi postavljena nova umetniška razstava, katere poslanstvo bo ljudem pomagati razumeti brezdomstvo in jim podati sporočilo, da gre za rešljivo težavo.

Dokumentarni film z naslovom Princ William: brezdomstvo lahko končamo (Prince William: We Can End Homelessnes) bo na male zaslone prišel to jesen v dveh delih in bo prikazoval ozadje prizadevanj za rešitev omenjene problematike v prvem letu projekta, razkrival izkušnje tistih, ki so se znašli v takšni stiski, in pojasnil petletne načrte fundacije.

Z nagrado bafta nagrajeni režiser Leo Burley, ki spremlja prinčeva prizadevanja v zadnjem letu, je povedal:

»Slišali smo nekaj izjemno ganljivih zgodb oseb, ki so se soočile z brezdomstvom. Oseb, ki živijo na ulicah Newpora, in družin, ki bivajo v začasnih nastanitvah v Sheffieldu, mladih brezdomcev v Aberdeenu, sodelovali smo z osebami, ki si nikoli niso mislile, da bodo nekoč ostale brez prostora, ki se mu reče dom.

Vsi, s katerimi smo govorili, so pozdravili prizadevanja princa pri reševanju te problematike.«

Direktorica kraljeve fundacije Amanda Berry je poudarila, da sta namena tako razstave kot dokumentarnega filma dvigniti ozaveščenost:

»Zavedamo se, da televizija lahko spremeni srca in poglede. Morda se res zdi, da brezdomstva ni lahko preprečiti, a z izkušnjami oseb, ki so se v preteklosti znašle v nezavidljivi situaciji, in oseb, ki podpirajo naša prizadevanja, lahko množice spodbudimo k akciji.«

»Z dajanjem besede tistim, ki so to stisko doživeli na lastni koži, upamo, da bomo spremenili pogled in dokazali, da brezdomstvo ni nujna sestavina družbe.«

Princ William je fundacijo Homewards ustanovil leta 2023 z namenom pokazati, da je mogoče izkoreniniti brezdomstvo ali ga vsaj narediti redko, kratko in ne ponavljajoče se, kot je ob eni od priložnostih povedal za The Mirror.

Za pomoč tej skupini je britanskega prestolonaslednika navdihnila njegova mama, princesa Diana, ki si je prizadevala sinovoma pokazati tudi svet izza zidov palač in jima je privzgajala sočutje.

Tudi tako, da je princa Williama in princa Harryja večkrat peljala v zavetišča za brezdomne. Ta izkušnja je na Williamu pustila močan pečat in mu vsadila željo spremeniti zadeve.

Tako kot mama Diana je tudi William pokrovitelj dobrodelne organizacije za pomoč brezdomnim Centerpoint, piše People.

Predaja naprej na otroke

V enem prejšnjih pogovorov je prestolonaslednik povedal, da se o problematiki odkrito pogovarja s svojimi otroki. Valižanski princ, oče 10-letnega princa Georgea, devetletne princese Charlotte in šestletnega princa Louisa, je pripovedoval:

»Med vožnjami po Londonu smo večkrat pred supermarketi videli sedeti ljudi. Otroci so spraševali, zakaj so tam in kaj počnejo.«

»Pogovarjamo se o tem. Mislim, da je v našem interesu otrokom ob pravem času in na pravi način prestaviti različne družbene izzive.

Odrasli bodo in nekateri smo srečni, da lahko pomagamo drugim in jim izboljšamo življenje,« je njegove besede povzel Sunday Times.