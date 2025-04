Razigrana in nasmejana Tajči še vedno počne tole (Suzy)

Tatjana Matejaš Cameron, javnosti najbolj znana kot legendarna Tajči, je tokrat s svojimi največjimi uspešnicami Dvije zvjezdice, Moj mali je opasan in Hajde da ludujemo obiskovalce Cvetličarne vrnila v začetek devetdesetih.

Razigrana in nasmejana 54-letnica je na odru dokazala, da je po dobrih treh desetletjih od zmage na Jugoviziji še vedno priljubljena kot nekoč, v trenutkih, ko je občinstvo v en glas prepevalo njene skladbe, pa so jo vidno preplavila čustva. Zbrane je med petjem evrovizijske uspešnice navdušila s simpatičnim plesom in po koncertu priznala, da si želi še kdaj nastopiti pri nas.

Tudi tokrat je z velikim veseljem obujala spomine, med drugim z nekdanjim radijskim urednikom Draganom Buličem, ki ga je nadvse osrečila in se mu podpisala na ploščo.