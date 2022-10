Raper v šoku zaradi hčerkinih polnih pleničk

Dojenčki jokajo, lulajo in kakajo, spijo in potrebujejo hrano. To ve o novorojenčkih prav vsak, naj ima otroke ali ne. A čeprav je vse to najverjetneje dobro vedel tudi ameriški raper Post Malone, ki je pred štirimi meseci brez medijskega pompa in za javnost povsem nepričakovano prvič zakorakal na pot očetovstva, so vendar tisto, kar ga je pri njegovi malčici najbolj šokiralo in pustilo brez besed, kupčki, ki jih pušča v pleničkah.

»Včasih je tako hudo, vse kar mezi iz nje, da se sprašujem, kaj za vraga se je zgodilo,« je zvezdnik dejal o največjem presenečenju, ki mu ga je prineslo očetovstvo. Čeprav hkrati priznava, da je prav zaradi tega prepričan, da je njegova hči. Dobra prebava je pač nekaj, kar je podedovala po njem.

Nedavno je na odru grdo padel. FOTO: Tiktok.com/@montana_meyer

Večkratni grammyjevski nominiranec ni obešal na veliki zvon, da se mu bo življenje korenito spremenilo. Ni s fanfarami najavil, da bo postal oče, in je šele junija priznal, da je že mesec prej postal novopečeni očka. A čeprav o svoji deklici ne razpreda na dolgo in široko ter tega ne bo počel niti v prihodnje – želi namreč, da bi imela zasebnost in možnost, da sama sprejema svoje odločitve –, se mu je vendar nekoliko razvezal jezik o novi in najpomembnejši vlogi.

»Težko je, ko je dlje ne vidim. Vsakokrat, ko jo zapustim, se mi trga srce, grozno mi je, da ne morem biti ves čas z njo,« a glasbena kariera pač terja svoje. »Velikanska je, res je visoka. Moja hči je legendarna!« je še dejal, a v isti sapi povedal, da je kljub vsemu še vedno predrobčkana, da bi ji bila otroška oblačila, ki jih je ustvaril v svoji kolekciji, kot ulita. »A bo že še zrasla.«

Post Malone je prepričan, da ima malčica že zdaj, pri le štirih mesecih, razvit smisel za modo.

27 je star novopečeni očka.

»Res je frajerka, že zdaj je bolj kul oblečena, kot sem jaz, čeprav vem, da je vsaj nekaj tega pobrala po meni,« ocenjuje, a za živo glavo ne zna presoditi, ali ji ugaja tudi njegova glasba. »Kadar sem ji predvajal svojo glasbo, še nikoli ni zraven jokala, kar je gotovo dober znak. Bomo videli, se bo že odločila,« pri tem pa dodaja, da se bo morala nanjo v vsakem primeru navaditi. »Drugega ji tako ali tako ne bo preostalo. Pri nas doma vsi vrtijo mojo glasbo, zato upam, da se ji bo zataknila v podzavesti. Povrhu pa je moja glasba iz nekega meni neznanega razloga otrokom všeč, kar je super, zato upam, da ona ne bo izjema.«

Njegova glasba odzvanja pri njih doma, zato se bo deklica morala navaditi nanjo. FOTO: Osebni Arhiv