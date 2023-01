Rak usoden za priljubljeno igralko, stara je bila 45 let

V 46. letu starosti je v nedeljo umrla ameriška igralka Annie Wersching, najbolj znana po vlogi agentke FBI v ameriški akcijski drami 24. Novico o smrti igralke, ki je umrla za rakom, sta za ameriško televizijo CNN potrdila tako njen predstavnik za medije Craig Schneider kot njen soprog Stephen Full. »V duši te družine je ogromna luknja. Vendar nam je zapustila orodje, da jo zapolnimo,« je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa CNN navedel besede Stephena Fulla.

Annie Wersching je v svoji karieri igrala v več deset televizijskih serijah. Poleg serij Star Trek: Enterprise in pozneje Star Trek: Picard je igrala tudi v serijah Bosch, General Hospital, Vampirski dnevniki, Brezčasni in še nekaj drugih. Svoj glas je posodila v priljubljeni videoigri The Last of Us.

Ne družbenih omrežjih so se od igralke poslovili in izrekli sožalje njeni družini nekateri igralski kolegi. »Svet je danes izgubil luč,« je na Twitterju zapisal zvezdnik serije 24 Kiefer Sutherland (56). Kreativni direktor, programer in razvijalec videoigre The Last of Us Neil Druckmann se je prav tako spomnil igralke. »Annie, veliko prezgodaj si nas zapustila,« je zapisal.