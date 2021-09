Pristal na vrtu angleške družine

Alison Webb še zdaj ne more verjeti, kaj so doživeli.

Trčili s komolci in se slikali

Webbovi so se odzvali na telefonski klic.

Bilo bi fino, če bi otroci videli pristati helikopter na našem vrtu. Nato pa je iz njega stopil Tom Cruise in izustila sem lahko le vau!

Že pred nekaj meseci se je snemanje visokoproračunske akcijske uspešnice Misija nemogoče 7 preselilo v Anglijo. A čeprav vsaka velika hollywoodska produkcija prinese v kraje, ki so si jih filmarji izbrali za kuliso, precejšnje vznemirjenje in domačini iztegujejo vratove, da bi morda vsaj od daleč in za bežen hip uzrli katero filmsko legendo, si nihče v niti najbolj divjih sanjah ne zna niti zamisliti, da bi ob hollywoodskega zvezdnika ne zgolj trčil, ampak da bi mu ta kar z neba priletel pred domači prag.Dobesedno! A prav to so doživeli pri družini, ko je travo na njihovem domačem vrtu začel k tlom pritiskati močan veter, listje se je dvigovalo in vrtinčilo, nato pa je s skoraj matematično natančnostjo tam strokovno pristal helikopter. Iz njega pa ni stopil nihče drug kots svojim značilnim, milijone dolarjev vrednim nasmeškom.V okolici Birminghama se je v minulih dneh govorilo, da bo zaradi Misije nemogoče v njihove kraje prišel glavni junak filma, ki se je prej mudil v Derbyshiru, kjer so snemali vratolomno akcijsko sekvenco z drvečim vlakom, ki pade v prepad. A kam in kdaj natanko naj bi prišel, je seveda ostajala skrivnost. Zato so tudi Webbovi dobili zgolj telefonski klic, ali bi lahko na njihovem vrtu pristal helikopter z znano osebo, saj druge možnosti tako rekoč ni, ker je bližnje letališče zaprto.»Pomislila sem, da bo za otroke gotovo super videti helikopter, ki pristaja pri nas,« jim je zeleno luč prižgala, nato pa tudi ona le pobuljila in ostala brez besed. Iz helikopterja namreč ni stopila katera koli znana oseba, ampak hollywoodski zvezdnik največjega kalibra. A se ni vedel prav nič zvezdniško ali vzvišeno. Ne, le široko se je nasmehnil in se napotil naravnost k otrokom.»Z njimi je poklepetal, nato pa je šel še do naju s partnerjem, naju pozdravil s trkom komolca in se nama za vse zahvalil. Še več, v zahvalo je ponudil, da gredo lahko otroci na polet s helikopterjem!« Tega sicer ni pilotiral sam, saj je odhitel na sestanek, a tudi vožnja v zvezdnikovem helikopterju, ki ga upravlja pilot, je bila nepozabna. »Bil je neverjeten dan. Še vedno ne morem verjeti, da se je to zgodilo.«A tudi če bi se Alison prepričala, da ne more zaupati svojemu spominu ter je bilo vse zgolj plod njene domišljije, ima več kot en dokaz, da se je to tudi v resnici zgodilo. Še preden se je zvezdnik namreč poslovil, si je vzel čas za serijo fotk z vznemirjeno družino.