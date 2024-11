Princ William prejel nov naziv, imel je hudo konkurenco. Spet je najbolj zaželen ...

Princa Williama so že drugič razglasili za najbolj zaželenega plešastega moškega na svetu, in to malo po tem, ko se je odločil spremeniti svoj imidž, o čemer nihče ni govoril.

42-letni princ William je bil v novi tekmi uvrščen pred kandidate, kot so Dwayne Johnson, Stanley Tucci, Thierry Henry in Vin Diesel, in kljub konkurenci ohranil krono najlepšega moškega brez las leta 2024. Tekmovanje je razvrstilo nekaj najbolj znanih plešastih moških na podlagi različnih dejavnikov, vključno s sijajem glave, zlatim rezom obraza, višino in nasmehom, in William je prejel skoraj popolno oceno.

Najbolj čeden

Kot smo že omenili, to ni prvič, da je bil valižanski princ priznan za najbolj čednega plešastega moškega na svetu, potem ko si je leta 2021 zagotovil prvo mesto, je leta 2022 padel na drugo mesto, preden je zdaj ponovno pridobil svoj naslov.

Letos je dosegel impresivnih 9,9 od možnih 10 točk, kar naj bi temeljilo na njegovem sijaju, nasmehu in proporcih obraza.

Tik za Williamom se je na drugo mesto povzpel hollywoodski superzvezdnik Dwayne Johnson, potem ko je bil sedmi na lestvici za leto 2023 z oceno 8,9 od 10. Tesno mu sledi ameriški košarkarski zvezdnik Shaquille O'Neal, ki je zasedel tretje mesto, potem ko je bil leta 2023 uvrščen na deveto mesto najlepših plešastih moških, poroča mondo.rs.