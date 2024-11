Nov škandal na britanskem dvoru: palača se je zavila v molk

Kralj Karel III. in princ William služita na milijone evrov na račun državnih institucij, ki jim primanjkuje denarja: šolstva, vojske in celo zdravstva, pravijo avtorji novega dokumentarca televizijske hiše Channel 4.

Najnovejša odkritja, ki jih nizajo v njem razkrivajo, da britanski monarh in prestolonaslednik vsako leto od grofij Lancaster in Cornwall, ki letno ustvarita skoraj 60 milijonov evrov prihodkov, prejmeta znatne zneske tudi na račun javnih servisov.

Dokumenti, predstavljeni v oddaji Dispatches prikazujejo, kako grofija Lancaster vsako leto več kot 13 milijonov evrov prejme na podlagi pogodbe s tamkajšnjim nacionalnim zdravstvenim sistemom (NHS).

V dokumentih prav tako piše, da je ministrstvo za pravosodje za najem trenutno neaktivnega zapora Dartmoor, ki je v zasebni lasti princa Williama, v 25. letih plačalo več deset milijonov evrov, da za uporabo pristanišča pristojbine plačuje ministrstvo za obrambo in da bi grofija Cornwall lahko zaslužila več kot 700 000 evrov s pogodbami o najemu, sklenjenimi z državnimi šolami.

Gre za šest novih pogodb.

Sodelujoči pri nastajanju dokumentarca, raziskovalec in pisec Guy Shrubsole je v njem med drugim povedal:

»Zelo nenavadno se mi zdi, da mi, davkoplačevalci na koncu plačujemo, da ima NHS lahko najete prostore ali skladišča v grofiji Lancaster. Mislim, da to odpira resne polemike glede vprašanja o tem, kako kujejo dobiček. Zakaj denimo državne ustanove ne plačujejo simbolne najemnine?«

Kralja in njegovega sina v oddaji obtožujejo še, da služita na račun plemenitih ciljev, za katere se zavzemata.

Tako je iz poročil, prikazanih v dokumentarcu, razvidno, da je grofija Cornwall leta 2005 zaslužilo najmanj 26 milijonov evrov iz naslova najemnin, plačanih za Camelford House, stavbo na bregu Temze, ki nosi nadimenk Dobrodelni stolp. V njej je namreč sedež mnogih organizaciji, ki se ukvarjajo z dobrodelnostjo.

Dve od njih, katerih pokrovitelj je sam kralj - Marie Curie in Macmillan - sta se morali preseliti v manjše prostore, pri čemer je Macmillan, ki nudi podporo bolnikom z rakom, navedel, da so se za korak odločili zaradi zmanjšanja izdatkov.

V sodelovanju s časopisom Mirror je program razkril še, da številne nepremičnine v grofijah, ki ju vodita kralj in princ, ne zadostujejo standardom nižje energijske porabe in učinkovitosti. Najemniki v njih tako v njih drgetajo od mraza, v nekaterih je prisotna črna plesen, praktično se soočajo z energijsko revščino.

14 odstotkov hiš v Cornwallu in 13 odstotkov tistih v Lancastru, ki se oddajajo v najem, so ocenjene z energijsko oceno F ali G, čeprav od leta 2020 velja zakon, ki prepoveduje oddajo v najem stavb, ki imajo energijsko oceno nižjo od E.

Palača navedb ni komentirala, se pa je oglasil tiskovni predstavnik grofije Lancaster in dejal, da ta posluje kot komercialna ustanova in upravlja s širokim razponom posesti ter izpolnjuje vse relevantne zakonske regulative Združenega kraljestva.

Dodal je še, da je bilo v zadnjih letih napravljenih veliko izboljšav in ekoloških napredkov, kar se odraža na večjem številu nepremičnin z energijsko oceno A+, A in B in je posledica restavracije.

»Trenutno je 87 odstotkov vseh oddanih nepremičnin ocenjenih z oceno E ali več. Druge čakajo prenove in izboljšave po zakonih Združenega kraljestva.«

Dokumentarec o projektu, s katerim želi princ William, ki se trenutno mudi na podelitvi nagrad Earthshot v Južni Afriki, končati brezdomstvo se je Veliki Britaniji začel prikazovati nekaj dni pred omenjenim televizije Channel 4, je pa slednji v javnosti deležen veliko večje pozornosti.