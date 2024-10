Princ in princesa: zakaj si je Meghan Markle premislila glede kraljevih nazivov otrok

Pogled na poimenovanje njenih otrok in na dodeljevanje kraljevih naslovov je vojvodinja Susseks spremenila potem, ko je govorila z dvema članicama britanske kraljeve družine, piše The Mirror.

Sprva namreč vojvodinja tem oznakam ni pripisovala nobenega pomena.

Otroka Meghan in princa Harryja sta bila tako najprej poimenovana Archie in Lilibet Mountbatten-Windsor, nato pa je prišlo do spremembe in sta postala princ Archie ter princesa Lilibet.

Patent kralja Jurija V. iz leta 1917 določa, da imajo vnuki monarha pravico do tega naziva. Če se seveda starša za to odločita.

V odmevnem intervju leta 2021 z Oprah Winfrey je Meghan zatrjevala, da ne čuti nobene potrebe po tem, da bi ohranila karkoli iz kraljevega življenja.

A sedaj kraljevi strokovnjak pojasnjuje, da si je nekdanja zvezdnica serije Nepremagljivi dvojec potem, ko je o tej temi govorila s sestričnama moža: princeso Beatrice in princeso Eugenio, premislila.

Kljub temu, da nista več kraljevi veličanstvi, Harry in Meghan tako še naprej uporabljata naziv vojvoda in vojvodinja, je povedal Neil Sean za OK! magazine:

»Zelo rada se okitita s tem poimenovanjem. In po razmisleku se je Meghan odločila, da bosta kraljeve nazive imela tudi njena otroka.

Je dobra prijateljica z Eugenio in Beatrice ter je ob druženju z njima dojela, da so ta poimenovanja lahko zelo uporabna. Da lahko odprejo vrata v določene družbene kroge. Zato se jih tako oklepa.«

Marca 2023 sta Harry in Meghan naznanila, da sta njuna otroka princ in princesa, čeprav je vez med malčkoma in dedkom vprašljiva in kot je v oddaji Hulu šov - misija princa Harryja in igre nepremagljivih (Hulu show - Prince Harry's Mission: Life, Family and the Invictus Games) povedal kraljevi strokovnjak Robert Jobson, preprosto ni mogoče, da bi se povezala z njim, zaradi česar je kralj Karel zelo prizadet.