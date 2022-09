S to izjavo princ Harry tako šokiral Camillo, da je izpljunila čaj

V času žalnih slovesnosti in pogreba kraljice Elizabete II. sta bila v Veliki Britaniji tudi princ Harry in njegova soproga Meghan Markle.

Že dan po tem, ko so množice preminulo monarhinjo pospremile k večnemu počitku, sta se vrnila v Združene države Amerike, kjer sta ju čakala otroka Archie in Lilibet. Njuna udeležba na pogrebu in dejstvo, da je bila vsa kraljeva družina ovita v žalost, pa sta mnoge navdala z upanjem, da se bodo odnosi med Harryjem in ostalimi člani vendarle otoplili.

A zdi se, da je do tega še daleč. Kajti Harry je predlagal rešitev, ki je, milo rečeno, šokirala njegovo mačeho, kraljico soprogo Camillo.

Zgodilo se je, še preden se je kraljica Elizabeta poslovila. Harry in Meghan sta se aprila letos na poti v Haag srečala s tedaj še princem Charlesom in Camillo.

