Že leta se govori, da je to pravi oče princa Harryja (FOTO)

Biografija pravi, da je princ Harry sin valižanske princese Diane in sedanjega kralja Karla III. In kaj pravi teorija? Zaradi več kot burnega odnosa in zakona, ki sta ga imela, zaradi vmešavanja Camille Parker in ostalih dejavnikov se je šušljalo, da je imela Diana princa Harryja z drugim moškim in najpogosteje se je kot »tisti drugi« omenjal James Hewitt, inštruktor jahanja, s katerim je bila pet let.

Imela sta buren zakon. FOTO: Reuters

Teorije so bile podprte s fizično podobnostjo Jamesa in Harryja. Hewitt je bil inštruktor jahanja princese Diane in le dve leti po rojstvu princa Harryja, torej leta 1986, sta začela razmerje.

Zaljubila sta se

»Njen namen nikoli ni bil, da bi se zaljubila vame, prav gotovo se tudi jaz nisem nameraval zaljubiti vanjo. A zaradi vseh okoliščin, ki so naju združile, se je to vseeno zgodilo,« je dejal Hewitt, ki je komentiral tudi govorice, da je biološki oče britanskega princa. »Ni možnosti, da sem Harryjev oče. To vam zagotavljam. Ljudje se odzivajo samo na najine iste rdeče lase in to navajajo kot glavno podobnost. A ko sem spoznal Diano, je bil Harry že rojen.«

O tem je pred leti govoril tudi kot gost avstralske televizije in poudaril, da govorice Harryja, »reveža«, prizadenejo bolj kot njega samega.

Negativen test

»Nikoli nisem slišal, da bi kateri od kraljevih članov razmišljal o tem, da je Hewitt Harryjev oče, ker smo vedeli resnico. To je nekaj, kar je izmišljeno. Samo zato, ker ima Harry rdeče lase, a vsi Spencerjevi imajo rdeče lase,« je dejal Dianin nekdanji butler Paul Burrell in opozoril na fizično podobnost med Harryjevo in Dianino družino Spencer. Hkrati je tudi zanikal, da bi »nora« ideja kdaj pestila dvor.

»Če bi bil Harry sin Jamesa Hewitta, bodite prepričani, da bi vedeli,« je dejal. In potem se je pojavila fotografija princa Filipa iz mladih dni, ki dokazuje, da je Harry zelo podoben svojemu dedku.

Kraljeva biografinja Penny Junor je trdila, da je časopis News of The World leta 2003 testiral lase princa Harryja in da je bil test negativen.

Prav to naj bi bil glavni razlog za nesoglasje med Harryjem in družino ter njegovo izključitev s seznama privilegijev, dolžnosti in nazivov. FOTO: Getty Images

To je govorice umirilo, a do neke mere. Saj veste, kako je s teorijami zarote, nikoli ne izginejo, a mnogi prav to teorijo vidijo kot glavni razlog za nesoglasje med Harryjem in družino ter njegovo izključitev s seznama privilegijev, dolžnosti in nazivov.