Kraljevi fotograf o Meghan Markle: sprva je bila čudovita, nato pa ...

Zunanjim opazovalcem sta se brata princ William in princ Harry v preteklosti zdela neizmerno složna in povezana, nato se je nekaj spremenilo.

Po besedah nekoga, ki je za kraljevo družino delal še pred rojstvom princev, je ta nekaj Meghan Markle.

Arthur Edwards je fotograf, ki je posnel nešteto fotografij britanske kraljeve družine, saj z njo sodeluje že več desetletji.

Leta 1977 je začel delati za časopis The Sun ter od tedaj kraljeve spremljal na več sto kraljevih potovanjih v tujino, na sedmih porokah in na petih pogrebih, med drugim na pogrebu kraljice Elizabete II.

Za svoje delo je bil nagrajen z redom britanskega imperija za izjemno predanost.

Pred nedavnim je spregovoril ob bratih Williamu in Harryju ter o tem, kako se je njun odnos spremenil, ko je v igro stopila Meghan.

V podkastu Kinsey Schofield Unfiltered je pojasnil:

»Razhod teh dveh bratov je tako tragičen zato, ker sta si nekoč res bila blizu. Fotografiral sem ju, odkar sta bila dojenčka, kako sta odraščala, rasla sta kot eno.«

»Videl sem ju, kako sta se učila smučati, kako sta spoznavala športe na vodi, spremljal, ko sta postala pilota v kraljevih zračnih silah.«

»Bila sta neločljiva, vedno sta se en iz drugega šalila, bila sta zabavna. Potem je prišla Meghan in vse je bilo drugače.«

Vse se je spremenilo in najhuje za družino je po njegovem dejstvo, da je bila ona sprva čudovita. Sprejela je delo, bila je topla, prijazna do javnosti, javnost jo je imela rada, nato pa … po 18. mesecih se je zgodil preobrat.

»Meghan ni govorila s svojo družino, sedaj Harry ne govori več s svojo. To je skupni imenovalec v celotni zgodbi,« je prepričan Edwards.

Najbolj trpi kralj

Dodal je še, da je spor med zakoncema Susseks in ostalimi člani kraljeve družine posebej vznemirjujoč za kralja Karla.

»Videl sem, koliko bolečine mu to povzroča. Sploh ne vidi svojih vnukov. Harry in njegova otroka se mi smilijo, saj bi malčka morala biti v stiku s sorodniki na tej strani luže.

Archie in Lilibet bi morala spoznati bratranca in sestrično ter imeti priložnost igrati se na Balmoralu in Sandringhamu. Morala bi biti del tega, a nista.«

Na vprašanje, ali bo Harryju kdaj oproščeno za vse, kar se je zgodilo v zadnjih letih, je Edwards odgovoril:

»Vedno sem verjel v parabolo o izgubljenem sinu. Vse je mogoče. Vsi moramo znati odpuščati v srcu. Seveda se to lahko zgodi,« piše msn.com.