Zgroženi princ Harry: požreti bo moral nekaj zelo grenkega

Princ Harry, vojvoda Susseks se je znašel v središču razgrete razprave potem, ko je bil nominiran za prestižno nagrado Pat Tillman.

Pat Tillman je bil ameriški nogometaš, ki je kljub mamljivim ponudbam prekinil športno kariero in se pridružil ameriški vojski ter je služil v Iraku in Afganistanu, kjer je leta 2004 padel.

Po njem poimenovano nagrado vsako leto podelijo osebi, ki je tesno povezana s športom in ki je v skupnosti s svojim delom, tako kot Pat, pustila močan pečat.

A kritiki nominacije princa trdijo, da on ni primeren prejemnik. Kot enega od razlogov za svoje nestrinjanje navajajo dejstvo, da izhaja iz privilegiranega okolja.

Z imenovanjem princa Harryja kot nagrajenca se ne strinja niti mama padlega vojaka Mary Tillman, ki je za medije izjavila, da si je tako konfliktna in kontroverzna oseba, kot je princ ne zasluži in da je veliko zaslužnejših zanjo.

Oseb, ki ne prihajajo iz privilegiranega okolja, nimajo vez in tako močnega finančnega zaledja.

Za odvzem nominacije je več kot 60.000 posameznikov podpisalo celo peticijo.

Nad takšnim odzivom je, kot vir navaja The Telegraph, princ zgrožen in bo, ker je deležen kritik zaradi vsega, kar je povezanega z njegovo vojaško kariero in z delom z veterani, moral pogoltniti nekaj zelo grenkega.

»Harryjevo udejstvovanje pri Igrah nepremagljivih in vse, kar je z njimi dosegel, je zanj izjemnega pomena. To je njegova strast, nekaj, v kar res verjame.

Nagrado bo prejel prav zaradi iger, za katere pobudnik je bil, a odziv javnosti bo zagotovo priznanju vzel veliko sijaja,« je še povedal vir.

Organizacija ESPN, ki nagrade podeljuje, pri odločitvi vztraja in jo utemeljuje, da so dosežki Iger nepremagljivih in princa Harryja kot pokrovitelja, zagotovo nekaj, kar je treba proslaviti in počastiti.