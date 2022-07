Prihaja turška različica legendarne serije Dr. House

Družinski dvoboj na Planet TV se je prejšnji teden zaključil, namesto njega se danes prične turška različica legendarne nanizanke Dr. House – Zdravnik brez vesti.

40-letni medicinski genij Ateş Hekimoğlu je uspešen zdravnik, s slovesom na področju nalezljivih bolezni in nefrologije. Hekimoğlu preseneča vse in vzbuja občudovanje s svojo inteligenco in različnimi metodami, ki jih uporablja pri diagnosticiranju bolezni. Vsak nov, zapleten primer je zanj provokativen in vznemirljiv kot uganka, ki čaka na rešitev. Medtem ko Hekimoğlu iz dneva v dan povečuje svoj ugled s svojimi diagnozami in zdravljenjem, njegova nezmožnost, da sledi pravilom bolnišnice, pogosto postavi upraviteljico Ipek v težek položaj. Ipek je ena od dveh oseb, ki razumeta in lahko prenašata Hekimoğlujev nedružabni in zapleteni značaj. Drugi je Orhan, onkološki specialist, Ateşev prijatelj iz srednje šole in univerze. Dr. Hekimoğlu proučuje bolezni skupaj z ekipo treh zdravnikov specialistov, ki jih je sam izbral in ki se trudijo, da bi mu ugodili.

Vsaka epizoda poleg medicinskega genija in njegovih podvigov ter kljubovanja pravilom prikazuje veliko tem o ljubezni, žrtvovanju in človečnosti. Turški gledalci so serijo izglasovali za najboljšo predelavo v zgodovini turške televizije, pohvalil pa jo je tudi sam Hugh Laurie, britanski igralec vloge legendarnega dr. Housa.

V glavni vlogi Hekimoğluja je Timuçin Esen, ki slovenskim gledalcem ni poznan, sta pa toliko bolj Okan Yalabik v vlogi Orhana in Ebru Özkan Saban v vlogi İpek. Prvega se spomnimo iz zgodovinske serije Sulejman Veličastni, drugo pa iz priljubljene nadaljevanke Tuje življenje.