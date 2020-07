Pri 89 letih dobil prvega sina

REUTERS PICTURES Oktobra bo praznoval 90. rojstni dan.

Za ljubezen in naraščaj ni nikoli prepozno, pravi nekdanji prvi mož formule 1, ki je pri 89 letih četrtič postal očka. Z brazilsko ženo je povil prvega sina, ki sta ga poimenovalaDeček se je rodil v pičlih 25 minutah, mamica, ki ni ravno rosno mlada, saj jih šteje 44, pa si je tako oddahnila in se na družabnem omrežju zahvalila vsem za podporo in lepe želje.je prvič postala mamica, Bernie pa ima iz prejšnjih dveh zakonov že tri hčerke, kakopak, odrasle. No, prva,, ki se je rodila Bernieju in, jih šteje že 65 in je tudi sama babica,in, ki sta se rodili v dolgoletnem zakonu s hrvaško manekenko, pa sta stari 36 oziroma 31; spomnimo, ločitev med Berniejem in Slavico po 24 skupnih letih je seveda polnila tabloide, ne nazadnje si je Hrvatica izborila osupljivih 861 milijonov evrov in se uvrstila na laskavi seznam najbogatejših ločenk na svetu.Kakor koli že, Ecclestone je prav tako že ponosen dedek, saj ima kar pet vnukov in enega pravnuka, vsekakor pa je zadovoljen, da ima po treh hčerkah tudi sina. S Fabiano sta poročena od leta 2012, letošnje leto pa bo živahno ne le zaradi rojstva njunega prvega otroka, temveč tudi zaradi Berniejevega častitljivega jubileja: konec oktobra bo dopolnil 90 let.