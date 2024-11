Presenečeni boste, ko boste izvedeli, kaj Trump poje v enem dnevu

Znano je, da se Donald Trump ponaša z odličnim zdravjem. Ob neki priložnosti je dejal, da so predsedniški kandidati dolžni biti zdravi, o rezultatih svojih testov pa je govoril v različnih oddajah. Potem ko se je tema znova odprla, predvsem na račun Trumpove oranžne barve kože, ki je pri njem očitna, je marsikoga začela zanimati prehrana novega predsednika Združenih držav Amerike.

Prvič, Donald Trump ni zahteven, ko gre za hrano. V nasprotju s številnimi predsedniškimi kandidati, ki imajo osebne kuharje in posebne menije, Trump kot vsak Američan uživa v hitri prehrani. To pa mnoge preseneča.

Preskoči zajtrk

V intervjuju z Jessejem Waltersom iz Fox News je Donald Trump dejal, da kadar koli lahko, preskoči zajtrk. V večini primerov je kosilo njegov prvi obrok, najljubši obrok dneva pa večerja. Vendar se včasih odloči za zajtrk in takrat običajno izbere jajca in slanino, kosmiče ali McDonaldov mcmuffin. Nikoli ne pije čaja ali kave.

Mesna štruca je priljubljena jed

Prehranjevalne navade Donalda Trumpa so bile razkrite v knjigi Let Trump Be Trump, ki jo je napisal nekdanji vodja kampanje Korey Levandowski. Trdi, da lahko predsednik pogosto zdrži od 14 do 16 ur brez hrane. Je velik ljubitelj mesnih štruc, kar je znano že od leta 2005, ko sta z Melanio nastopila kot gosta Marthe Stewart. Tam so pripravili obrok, za katerega je Trump rekel, da mu je najljubši.

Ne zdrži brez hitre prehrane

Donald Trump skoraj vsak dan uživa hitro prehrano, vključno z McDonald'som, Burger Kingom in KFC. Za večerjo običajno izbere McDonald's, nato pa naroči dva big maca, dvakrat filet-o-fish in majhen čokoladni šejk. Tudi pica je del njegove prehrane, vendar nikoli ne je skorje. Obožuje hamburgerje, za katere zahteva, da so dobro pečeni, za prilogo pa vzame kečap.

Kave in čaja ne pije, zato pa zjutraj rad spije dietno kokakolo. Menda je imel med prvim mandatom v Beli hiši nameščen gumb diet coca-cola, ki so mu jo prinesli tudi do 12-krat na dan. Z njo zelo rad poje prigrizke, predvsem čips. Mimogrede, Trump menda vsakič odpre nov paket prigrizkov, tudi če jih je v prejšnji vrečki ostalo več. To počne, ker se zelo boji bakterij, poroča mondo.rs.