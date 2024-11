Po veliki zmagi moža se je oglasila Melania Trump: poglejte, kaj pričakuje od državljanov

Po prepričljivi zmagi Donalda Trumpa na predsedniških volitvah se je njegova žena Melania Trump oglasila na družbenem omrežju X. V objavi je izrazila hvaležnost in prevzem pomembne odgovornosti, ki jima je bila zaupana s strani ameriških državljanov.

»Večina Američanov nama je zaupala to pomembno odgovornost,« je zapisala Melania in ob tem poudarila vrednote, ki jih bosta postavila v ospredje. »Varovali bomo srce naše republike – svobodo.«

Osebna svoboda, napredek in varnost

Melania je poudarila potrebo po enotnosti in preseganju ideoloških razlik za skupno dobro. »Pričakujem, da se bodo državljani naše države znova zavezali drug drugemu in se dvignili nad ideologije v imenu osebne svobode, gospodarskega napredka in varnosti,« je zapisala.

Ob zaključku je izrazila zaupanje v ameriško energijo, znanje in pobudo, ki bodo združili najboljše mislece in s tem popeljali državo naprej.