Trump že izbral vodjo kabineta, ni potreboval senatne potrditve

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je za vodjo kabineta Bele hiše v četrtek izbral politično strateginjo s Floride Susie Wiles, eno od dveh predsednikov njegove kampanje pred volitvami. 67-leta Wiles, ki bo prva ženska na tem položaju, je po poročanju ameriških medijev umirjala strasti v Trumpovi predsedniški kampanji.

»Susie Wiles mi je pomagala do ene največjih političnih zmag v ameriški zgodovini in je bila ključen del obeh mojih uspešnih kampanj leta 2016 in 2020. Susie je ostra, pametna, inovativna in na splošno občudovana ter spoštovana. Susie bo še naprej delala brez premora, da naredi Ameriko spet veliko,« je v četrtek sporočil Trump.

Položaj vodje kabineta Bele hiše ne potrebuje senatne potrditve.

Wiles je leta 2016 vodila Trumpovo kampanjo na Floridi, nato je leta 2018 vodila kampanjo Rona DeSantisa za guvernerja Floride, s katerim se je sprla. Vrnila se je k Trumpu, vendar pa je DeSantis uspešno lobiral, da so jo leta 2019 odpustili. Trump jo je kmalu znova povabil k sodelovanju in je vodila njegovo predsedniško kampanjo na Floridi za volitve 2020.

Po volilnem porazu jo je Trump leta 2021 najel za vodenje kampanje za leto 2024, kjer ga je najprej uspešno pripeljala skozi proces strankarskih volitev, na katerih je med drugim porazil DeSantisa.

Zna krmariti

Sodelavci jo opisujejo kot prijazno babico, ki je hkrati ostra politična operativka. Z leti si je pridobila zaupanje Trumpa in njegove družine ter dokazala, da zna krmariti skozi njegove muhe, poroča medij Politico.

Sodelavci jo opisujejo kot prijazno babico, ki je hkrati ostra politična operativka. FOTO: Brian Snyder Reuters

Wiles naj bi Trumpa prepričala, da se je odpovedal zamisli, da Bidna med kampanjo opredeli kot duševno zaostalega, jasno pa naj bi mu tudi dala vedeti, da je šel z izjavo o tem, da ga streljanje na novinarje ne bi motilo, predaleč. Med kampanjo za letošnje volitve naj bi uspela zmanjšati notranje prepire, uhajanje informacij in razne drame, ki so zaznamovale prvi dve Trumpovi predsedniški kampanji in prvi predsedniški mandat.

Kampanjo za letošnje volitve je vodila s Chrisom LaCivito, ki jo je opisal kot zvesto in pošteno ter ponižno osebo. »Nikoli ni oklevala, ko je bilo s Trumpom treba opraviti težak pogovor oziroma zbrati ljudi, ki so mu povedali, kar je bilo treba,« je sporočil LaCivita.

Chris LaCivita in Susie Wiles FOTO: Brian Snyder Reuters

Šef kabineta Bele hiše velja za tistega, ki ima ključe vrat do predsednika ZDA. Nadzira in vodi dnevno delovanje Bele hiše ter politiko predsednika ZDA. Je tudi zaupnik in svetovalec predsednika.

Trump je v prvem predsedniškem mandatu med letoma 2017 in 2021 imel skupno štiri šefe kabineta. Eden od njih, upokojeni general John Kelly, je pred letošnjimi volitvami dejal, da Trump ustreza definiciji fašista.

Izkušena

Wiles ima izkušnje z delom v Washingtonu. Bila je uslužbenka ministrstva za delo pri predsedniku Ronaldu Reaganu, ki je ZDA vodil med letoma 1981 in 1989, kasneje je bila zadolžena za predsednikov urnik.

V kongresu je delala za pokojnega kongresnika Jacka Kempa iz New Yorka. Iz Washingtona se je preselila na Florido, kjer je vodila agencijo za stike z javnostmi.

Leta 2010 je vodila uspešno kampanjo Ricka Scotta za guvernerja Floride, nato pa kasneje leta 2012 delala za predsedniški kampanji guvernerja Utaha Jona Huntsmana in senatorja iz Utaha Mitta Romneyja.