Pravljična poroka Paris Hilton je trajala tri dni

Nekaj magičnega mora biti v številu tri. Svetlolasa hotelska dedinja Paris Hilton se je odločila, da bo tri dni slavila poroko s podjetnikom Carterjem Reumom, moškim njenega življenja. »Moj sanjski moški je. Brez dvoma je pravi, nenehno se pogovarjava o poroki in otrocih ter komaj čakam, da z njim končno začnem živeti čisto pravo življenje,« je Paris januarja, le en mesec, preden jo je njen princ na belem konju zasnubil, sanjarila o njuni rožnati prihodnosti. In jo začela zdaj v resnici živeti. »Moj za vedno se začne danes!« je zapisala v četrtek, ko sta si golobčka na razkošni posesti njenega dedka obljubila večno zvestobo. A četrtkova ceremonija ob sončnem zahodu je bila šele začetek, sledili sta petkova zabava s karnevalskim pridihom na pomolu v Santa Monici in sobotna gala večerja.

Prijateljice so ji pripravile brunch z vrsto zabavnih iger.

Razkošje. Znaki bogastva na vsakem koraku. Eleganca s ščepcem igrivosti. Ter obilo zvezdniškega sijaja. To in še več se je pričakovalo od njenega poročnega dne. Ne zaman. Na pikolovsko pristriženih zelenicah okoli luksuzne vile na Bel Airu je cvetje v beli in roza barvi izpisalo začetnici ženina in neveste, dovolj veliki, da sta bili vidni iz zraka. Lesen plesni podij je čakal, da si bodo svatje židano brusili pete. Manjkal ni niti prav za ta dan skreiran rožnat koktajl s šampanjcem. Paris je na njeno posebno pot spremila le najbolj izbrana smetana, med njimi igralki Emma Roberts in Ashley Benson, Bebe Rexha, pevka Paula Abdul, modna oblikovalka Rachel Zoe, med povabljenimi sta bili njena nekdaj nadvse tesna prijateljica Kim Kardashian in njena mama Kris Jenner. Paris je s svojo prvo fotografijo poročene ženske razkrila, da si je za ta najbolj poseben dan nadela pravljično belo stvaritev Oscarja de la Rente, za katero se je, če verjamete ali ne, odločila komaj večer prej! A izbor obleke, česar se je lotila nadvse velikopotezno, je bila njena edina predporočna zadolžitev – ostalo je namreč prevzela njena mama Kathy. »Rada se preoblačim in menjam obleke,« je priznala, da bo že prvi dan dolgega slavja smuknila v več oprav, v tednih pred velikim dogodkom pa je poročne obleke, v katerih je želela izreči zaobljube, zožila na okoli 10. Tik pred zdajci se je odločila za tisto pravo.

O poroki se je govorilo in ugibalo tedne, a niti povabljeni do zadnjega niso vedeli, kje bo. Vabilo z datumom so v modri škatlici, ki je spominjala na tisto, v kateri se navadno skriva nakit draguljarja Tiffanyja, dobili že oktobra, a brez lokacije. Drugo vabilo, spet brez kraja dogodka, so dobili 3. novembra, šele dan pred poroko pa so menda izvedli, kam priti. »Vse je bilo zavito v skrivnost, Paris je želela toliko zasebnosti, kot je le mogoče. Tudi zato je načrte večkrat spremenila, nazadnje še slab teden prej,« je povedal vir. A čeprav si na svoj poročni dan ni želela medijskega pompa, je seveda vsemu sledila kamera. »Želim si, da oboževalci vidijo, da sem našla svojega princa in naposled dočakala srečni konec,« zaradi česar je bilo mogoče prek plačljive platforme pretočnih vsebin Peacock že v četrtek spremljati njen dan, ki bo sicer del 13-delne dokumentarno-resničnostne serije Paris in love (Zaljubljena Paris).

Od začetka je vedela, da je pravi. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv

Par se je začel videvati januarja 2020 in se dobro leto pozneje zaročil. Paris je tako rekoč od prvega dne vedela, da je on pravi. Deloma tudi zato, ker je v preteklih razmerjih dodobra spoznala, kaj ljubezen ni. Z bivšimi fanti, s tremi se je tudi zaročila, je namreč prenašala to, česar nihče v razmerju ne bi smel dopustiti. »Vedno se je začelo lepo. Sprva so vsi delovali kot prijazni, super fantje, a počasi so pokazali pravi obraz.« Začeli so jo nadzirati, dušiti z izbruhi ljubosumja, odnosi so bili prepojeni s čustveno in verbalno zlorabo, ki je včasih privedla celo do telesnega nasilja. »Tedaj nisem razumela, kaj naj bi pomenila ljubezen, odnos. Mislila sem, da se tako vedejo, ker jih je ljubezen do mene pripeljala do norosti. Zdaj ne morem verjeti, da sem dopustila, da z menoj tako ravnajo.«