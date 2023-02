Pamela Anderson ni le oblinasta zapeljivka, zdaj bo imela kuharsko oddajo

V pop kulturi se je sicer zacementirala kot prsata blondinka iz serije Obalna straža in jo večina še vedno vidi kot ultimativno seks bombo, čeprav Pamela Anderson že desetletja dokazuje, da je vse kaj drugega in precej več kot le oblinasta lepotička, ki buri moško domišljijo. V prvi vrsti je namreč zagrizena zagovornica pravic živali, najdejavneje v okviru neprofitne mednarodne organizacije za etično ravnanje z živalmi Peta, ter prepričana, da se živali ne bi smele znajti na krožnikih.

A ker marsikomu priprava le vegetarijanskih jedi morda dela preglavice, vsaj tistim, ki bi si na krožniku želeli tudi raznolikosti, si bo zapeljiva zvezdnica zdaj opasala predpasnik in iz udobja domače kuhinje pokazala, kako okusna in raznolika je lahko priprava vegetarijanskih in veganskih menijev.

Prenovo njene družinske posesti spremljajo kamere serije Pamelin rajski vrt. FOTO: Osebni Arhiv

V teh dneh sta vnovič v ospredju Pamelina preteklost in njeno nekdaj nadvse razburkano in eksplozivno ljubezensko življenje. S koncem januarja je na male ekrane namreč prišel Netflixov dokumentarec Pamela: A Love Story, v katerem je igralka z lastnimi besedami in s pomočjo domačih videoposnetkov in izsekov iz osebnega dnevnika svetu povedala svojo zgodbo vzpona k slavi, razgalila svoje dramatične, viharne romance in naslovila tudi škandalozni domači pornič s Tommyjem Leejem.

Sočasno so na knjižne police prišli njeni spomini, ki jih je spisala sama, brez pomoči izkušenega pisca. Tolikšno razgaljenje zasebnosti je Pamelin odgovor na neavtorizirano dokuserijo Pam and Tommy, ki je lani prišla na pretočno platformo Hulu in blondinko – tako je prepričana vsaj sama – prikazala v vlogi žrtve. »Občutek sem imela, da moram povedati svojo zgodbo,« je dejala in javnost povabila v svoje življenje. Zdaj pa odpira še vrata svojega doma v rodni ribiški vasici Ladysmith na kanadskem otoku Vancouver.

Tu bo v domači kuhinji in s pomočjo kuharjev pripravljala bogate vegi menije za prijatelje in družino, kar bodo vse ujele kamere osemdelne serije Cooking With Love (Kuhati z ljubeznijo). In verjetno ima v glavi že zamišljene prav vse jedi, saj je vegetarijanka že od otroštva in več kot tri desetletja tudi veganka.

8 delov bo imela serija.

Pamelino kuharsko oddajo za televizijo Food Network Canada bodo začeli snemati poleti. V tem letnem času pa bodo filmske kamere spremljale zvezdnico tudi med prenovo družinske posesti na otoku Vancouver, ki jo je od staršev odkupila že pred četrt stoletja in se tja iz Los Angelesa preselila leta 2019. Prvi koraki prenove so že zaživeli v osemdelni seriji Pamela's Garden of Eden (Pamelin rajski vrt), zdaj pa je igralka dobila zeleno luč za še drugo sezono.