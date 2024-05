Ozadje vzpona: Kate Middleton ni bila vedno priljubljena

Seveda si lahko predstavljamo, da je biti valižanska princesa zelo posebna izkušnja in Kate Middleton po poroki s princem Williamom živi v blišču in središču pozornosti.

A Kate in njena sestra Pippa sta bili privilegirani še pred tem velikim preobratom, piše The List.

Obiskovali sta kolidž Marlborough.

»Vedno je bilo nekaj posebnega, če imaš otroka na tem kolidžu,« je ena od mam iz kraja Marlborough leta 2013 pripovedovala za Tatler.

»Vsa oblačila morajo biti krojena po meri, z lepo našitimi trakovi z izvezenimi imeni. Označevanje z markerji, tako kot na običajnih šolah, ne pride v poštev.«

»Šolarji in njihovi straši so se vedno razlikovali od ostalih. Marlborough kolidž je na športnih dnevih prirejal velike piknike, na njih je bilo videti najboljše loparje in drugo opremo. Drugi smo se ob tem počutili kar malo brezupno.«

To je nedvomno vplivalo na sestri Middleton, da sta se tam šolali, pa je bila v veliki meri zaslužna njuna mama, v družbi pogosto označena za strateginjo in družbeno povzpetnico, ki je bila vselej prepričana, da si sama in njeni otroci zaslužijo najboljše.

Carole je pomagal hčerkama pri vzponu

Carole, rojena Goldsmith izhaja iz srednjega razreda, je potomka rudarjev, obiskovala je državne šole in odraščala v Southalu. Njena mama je za polovični čas delala kot trgovka, oče je bil slikar in notranji opremljevalec.

Moža Michaela Middleton je spoznala, ko je kot stevardesa delala pri letalski družbi British Airways, kjer je bil on kontrolor. Poročila sta se junija 1980, imata tri otroke, Kate, Pippo in Jamesa.

Njen mož Michael ima plemiške korenine in je podedoval lepo bogastvo.

»Carole je gonilna sila družine,« je v knjigi Dokumenti iz palače (The Palace papers) zapisala avtorica Tina Brown.

»Poročila se je, trdo je delala. V otroštvu ni imela veliko, njena družina ni bila premožna. Ambicioznost z vidika družbenega vzpenjanja je podedovala po ambiciozni mami Dorothy 'Dot' Goldsmith.

Prinčeva tašča je v osemdesetih začela svoj posel s prodajo izdelkov za zabave in je v letih, ko je ta cvetel, otrokom omogočila razkošno odraščanje.«

V kombinaciji z ozadjem družine moža je matriarhinja podmladku zagotovila priložnosti, jih pošiljala na prestižne šole, kjer bi lahko spoznali »dostojne« življenjske sopotnike.

V bistvu bi lahko Carole imenovali britanska Kris Jenner. Naziv si je prislužila na podlagi tega, kako je skozi življenje peljala obe hčerki.

Kate ni bila vedno priljubljena med vrstniki

Sprva je sedanja princesa obiskovala dekliško šolo Downe House, kjer so jo druga dekleta izbrala za tarčo. Katie Nicholl je pojasnila:

»Kate je to šolo začela obiskovati, ko ji je bilo 13 in ne 11 let, kolikor so bila stara ostala dekleta.

Prav tako ni bivala v internatu, temveč je vsak dan odhajala domov, zato ni imela priložnosti, da bi se res povezala s sošolkami, izstopala je tudi glede videza: bila je višja od ostalih šolark in bledega obraza.«

Sošolka s kasnejše šole Gemma Williamson je za Daily Mail pripovedovala: »Menda je doživljala veliko nasilja. Imela je malo samozavesti, bila je zadržana, vitka, bledična.«

Prijateljica z Downe Housa Jessica Hay je dejala, da je bila Kate, ko je odšla od njih, čustvena razvalina. »Spravljali so se nanjo, ker je bila popolna, pridna in prijazna.«

Nasilje nad njo je bilo tolikšno, da so jo starši sredi šolskega leta prepisali na šolo Marlborough. Tam se je bolje ujela s sovrstniki, zablestela tudi v športu, sploh hokeju na travi in tenisu.

Pippa je imela drugačno izkušnjo

»Bila je bolj trdna, z več karizme,« je učenka iste šole povedala o sestrah. »Nihče ni sploh razmišljal, da bi se spravljal nadnjo.«

Pippa in Kate se lahko za mnogo stvari zahvalita svoji mami, ki jima je zagotovila dobro podlago za to, da sta pridobili sloves, kakršnega imata in da živita življenje, ki se nedvomno razlikuje od povprečnega življenja.