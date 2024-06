Kaj takega pa še ne: župan vpleten v pretep

Župan hrvaškega kraja Novi Marof Siniša Jenkač je bil v nedeljo vpleten v verbalni in fizični konflikt z neimenovanim 52-letnikom, so danes sporočili iz varaždinske policijske uprave. Incident se je zgodil okoli 1. ure na parkirišču pred počitniško hišo v kraju Orehovac. 52-letnik je bil tako poškodovan, da so ga oskrbeli v bolnišnici v Varaždinu.

45-letni Jenkač je po konfliktu odšel s kraja dogodka, nato pa se je zglasil na policijski postaji, kjer so ga zaslišali zaradi poskusa povzročitve hude telesne poškodbe.

Policija ni sporočila imen vpletenih v incident, samo njuno starost, je pa 45-letni župan Jenkač potrdil svojo vpletenost. Izrazil je tudi obžalovanje.

Hrvaški portal Index je iz neuradnih virov izvedel, da je župan pretepel 52-letnega pripadnika hrvaške vojske. Navedel je še, da je župan učitelj karateja.

Jenkač je že leta aktiven v hrvaški vladni stranki HDZ. Župan Novega Marofa je od leta 2015, bil pa je tudi poslanec v prejšnjem sklicu hrvaškega sabora.